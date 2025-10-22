भारत समाचार

Kerala Rain Alert : चार जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

भारी बारिश अलर्ट के बीच केरल के कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
Oct 22, 2025, 06:27 AM
केरल में भारी बारिश : चार जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी

तिरुवनंतपुरम: भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने केरल में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पलक्कड़, मलप्पुरम, इडुक्की और पथानामथिट्टा जिलों के सभी शैक्षणिक संस्थानों में बुधवार के लिए अवकाश घोषित किया है।

मलप्पुरम, पलक्कड़ और इडुक्की में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पठानमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड और वायनाड में ऑरेंज अलर्ट और बाकी जिलों में येलो अलर्ट लागू है।

आईएमडी के अनुसार, राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। खासकर उत्तरी और मध्य केरल में बारिश का असर अधिक रहने की आशंका है। मलप्पुरम और पथानामथिट्टा में यह अवकाश आंगनवाड़ियों, मदरसों और ट्यूशन सेंटरों पर भी लागू होगा। हालांकि, आवासीय स्कूलों और कॉलेजों पर यह अवकाश लागू नहीं है। साथ ही, पहले से निर्धारित परीक्षाओं या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इडुक्की जिला प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जल पर होने वाली मनोरंजक गतिविधियों, जैसे नौकायन, कयाकिंग, राफ्टिंग और कोराकल राइड को रेड अलर्ट हटने तक निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में ट्रेकिंग सहित सभी पर्यटन और साहसिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रशासन ने लोगों से नदियों, जलाशयों और पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें हाई अलर्ट पर हैं। भूस्खलन और बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है।

केरल में मानसून के बाद की बारिश ने पिछले कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में जनजीवन को प्रभावित किया है। सड़कों पर जलभराव, यातायात बाधित होने और बिजली आपूर्ति में व्यवधान की खबरें सामने आई हैं।

राज्य सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहने को कहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग सहायता मांग सकें।

 

 

 

