Kerala Local Elections : स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार संपन्न

Dec 07, 2025, 05:19 PM
केरल: स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार संपन्न

तिरुवनंतपुरम: केरल के स्‍थानीय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार रविवार शाम को संपन्न हो गया। सात जिलों में 9 दिसंबर को वोटिंग होगी।

अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के लिए नगर निकाय चुनाव अग्निपरीक्षा है।

राज्‍य चुनाव आयुक्‍त ए. शाहजहां ने सभी राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके प्रचार के अंतिम दिन सार्वजनिक आवाजाही में बाधा न आए या लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कई जिलों में पुलिस ने अभियान के अंतिम चरण के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत भीड़ के आकार, जुलूस के मार्ग और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए पाबंदियां लगाई हैं।

पहले चरण के लिए मतदान मंगलवार को दक्षिणी जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में होगा।

बाकी सात जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड में 11 दिसंबर को वोटिंग होगी।

केरल की सभी 1,199 स्‍थानीय निकायों के लिए मतगणना 13 दिसंबर को होगी।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य भर में गांव की पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं और निगमों के 23,576 वार्डों से चुनाव लड़ रहे 75,632 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्‍य का फैसला 1.32 करोड़ मतदाता करेंगे।

पहले चरण के मतदान में अब केवल एक दिन शेष रह गया है, और तीनों बड़े राजनीतिक दलों, सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए, ने केरल की त्रिस्‍तरीय स्‍थानीय शासन प्रणाली में बहुमत हासिल करने का विश्‍वास व्‍यक्‍त किया है।

सत्ताधारी सीपीआई (एम) की अगुवाई वाली एलडीएफ ने राज्य सरकार की जनकल्‍याणकारी योजनाओं और विकास पहलों पर अपना अभियान चलाया। वहीं, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने भ्रष्‍टाचार, कुशासन और वामपंथी सरकार की वित्तीय फिजूलखर्ची के आरोपों पर अपना हमला केंद्रित किया।

भाजपा ने स्‍थानीय स्‍तर पर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और नगर निकायों के लिए अधिक केंद्रीय सहायता प्राप्‍त करने की अपनी क्षमता के वादों पर अपना ध्‍यान केंद्रित किया।

रविवार को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, मंगलवार को शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

 

 

