भारत समाचार

Kerala Local Elections : केरल स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग, 11 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान

केरल में पहले चरण में 71% मतदान, कई बूथों पर लंबी कतारें
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 10, 2025, 05:25 AM
केरल स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग, 11 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान

तिरुवनंतपुरम: केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें राज्य चुनाव आयोग ने शाम 7 बजे तक सात जिलों में 71 प्रतिशत शानदार वोटिंग हुई है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है।

अधिकारियों ने विश्वास जताया है कि मतदान पूरी तरह से समाप्त होने और देर से आए मतों को शामिल करने के बाद अंतिम मतदान प्रतिशत 75 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जो जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मजबूत जनभागीदारी को दर्शाता है।

एर्नाकुलम में सबसे अधिक मतदान हुआ, जो 74.21 प्रतिशत था, यह शहरी और अर्ध-शहरी मतदाताओं में स्थायी उत्साह को दर्शाता है, जबकि पथनामथिट्टा में सबसे कम मतदान 66.55 प्रतिशत दर्ज किया गया।

अन्य जिलों में भी स्थिर भागीदारी देखी गई, जिसमें तिरुवनंतपुरम में 67.1 प्रतिशत, कोल्लम में 70 प्रतिशत, अलप्पुझा में 73.58 प्रतिशत, कोट्टायम में 70.68 प्रतिशत और ईडुक्की में 71.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

आधिकारिक मतदान समय समाप्त होने के बाद भी कई क्षेत्रों में बूथों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।

सुनिश्चित करने के लिए कि कोई योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहे, चुनाव अधिकारियों ने कतार में प्रतीक्षा कर रहे लोगों को टोकन दिए, जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी बाधा के कर सकें।

मजबूत मतदान प्रतिशत ने राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया।

मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने मतदान प्रवृत्ति को "ऐतिहासिक प्रगति" का संकेत बताया, जो शासक वाम लोकतांत्रिक मोर्चे में विश्वास को दर्शाता है।

कांग्रेस नेतृत्व ने मतदाताओं की प्रतिक्रिया को राजनीतिक शक्ति में बदलाव की शुरुआत बताया, जबकि भाजपा नेताओं ने दावा किया कि केरल अपने राजनीतिक दिशा पर फिर से विचार करने की स्थिति में है।

दूसरे चरण के मतदान के लिए बचे हुए सात जिलों में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, यहां गुरुवार को मतदान होना है।

राजनीतिक मोर्चों ने अंतिम दिन पूरी ताकत के साथ प्रचार किया, जिसके कारण कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति देखने को मिली। ओंचियाम और पूक्कोट्टुर से झड़प की रिपोर्ट है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई।

--आईएएनएस

 

 

voter turnoutPolitical DevelopmentsPolling Trendsdemocratic participationindia electionsKerala electionslocal governance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...