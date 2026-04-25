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Kerala Heatwave : लू से निपटने के प्रयास तेज, सीएम विजयन ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

केरल में लू से बचाव के लिए सख्त कदम, सरकार ने शुरू किया व्यापक एक्शन प्लान
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Dainik Hawk·
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Apr 25, 2026, 01:54 PM
केरल : लू से निपटने के प्रयास तेज, सीएम विजयन ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य में जारी लू के हालात से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बढ़ते तापमान के बीच लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई।

ऑनलाइन हुई इस मीटिंग में लू के असर की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे बाजारों और बस स्टैंड जैसी अहम सार्वजनिक जगहों पर पीने का पानी, ओआरएस और लू लगने पर फर्स्ट-एड की सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर कुछ समय के लिए छांव वाले शेल्टर भी बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से जमीनी स्तर पर मिलकर काम करने को कहा गया है।

लू लगने से मौत के एक संदिग्ध मामले में, शनिवार सुबह कोल्लम जिले में एक 85 साल के बुजुर्ग अपने खेत में मृत पाए गए। अधिकारियों का मानना ​​है कि इस मौसम में राज्य में लू लगने से मौत का यह दूसरा मामला हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि का इंतजार है।

अधिकारी लू की चेतावनी जारी रहने के दौरान, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक आयोजनों पर कड़ी पाबंदियां लगाने की योजना बना रहे हैं।

सड़कों के किनारे, चौराहों और ट्रांसपोर्ट हब पर पानी बांटने के केंद्र बढ़ाए जाएंगे; साथ ही, पीने का पानी, छाछ और तरबूज जैसे फल उपलब्ध कराने में समुदाय की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

जल प्राधिकरण और सिंचाई विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं, और साथ ही वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए एक जन-जागरूकता अभियान भी चलाएं।

जिला कलेक्टर भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार का समय कम करने के उपायों पर भी विचार करेंगे, ताकि लोगों को गर्मी के सीधे संपर्क में कम से कम आना पड़े।

राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर जलवायु निगरानी प्रणालियों का विस्तार करने की तैयारी में है; इसके तहत तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए तापमान, बारिश और नमी से जुड़ा वार्ड-वार डेटा इकट्ठा किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 'कवचम' चेतावनी प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा, जिसमें सायरन और उससे जुड़े अन्य बुनियादी ढांचे के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दीर्घकालिक उपायों के तहत, आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर वेंटिलेशन और कूलिंग सुविधाओं वाली 'गर्मी-रोधी' इमारतों में बदला जाएगा; साथ ही, कुछ चुनिंदा अस्पतालों में 'हीट एंड बर्न' (गर्मी और जलने से जुड़े मामलों के लिए) विशेष क्लीनिक भी स्थापित किए जाएंगे।

केरल राज्य बिजली बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह कूलिंग (ठंडक) की बढ़ती मांग के बावजूद बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करे। सरकार ने अत्यधिक गर्मी के दौरान जोखिम बढ़ने की आशंका को देखते हुए, सांप के काटने से बचाव और पानी की स्वच्छता के संबंध में भी सार्वजनिक परामर्श जारी किए हैं।

मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है; इसे देखते हुए स्थानीय निकायों को 'हीट एक्शन प्लान' (गर्मी से निपटने की कार्ययोजना) तैयार करने को कहा गया है, जिसके लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

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