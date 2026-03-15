Kerala Assembly Elections : शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी का दावा, कहा- नेमोम में भाजपा की संभावनाएं पूरी तरह खत्म

तिरुवनंतपुरम: केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने रविवार को कहा कि नेमोम निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की कोई पकड़ नहीं होगी और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा तिरुवनंतपुरम जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगा।

नीमोम विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवनकुट्टी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार भी भाजपा की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और वाम मोर्चा राजधानी जिले में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल का बचाव करते हुए कहा, "लोगों के पास वामपंथी दल को वोट न देने का कोई कारण नहीं है। यह एक ऐसी सरकार है जिसने सभी के लिए काम किया है और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम लागू किए हैं।"

नेमोम 2016 से केरल के सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में से एक रहा है, जब भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ओ. राजगोपाल ने इस सीट को जीतकर इतिहास रचा और 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में पहली बार पार्टी का खाता खोला।

हालांकि, 2021 के विधानसभा चुनाव में यह सीट वामपंथी दल के खाते में वापस आ गई, जब शिवनकुट्टी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कुम्मनम राजशेखरन को हराया, जो पूर्व राज्यपाल और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।

इस जीत से शिवनकुट्टी उस निर्वाचन क्षेत्र को वापस हासिल करने में सफल रहे, जिसे उन्होंने पांच साल पहले राजगोपाल से खो दिया था।

आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, नीमम में एक बार फिर तीन प्रमुख राजनीतिक मोर्चों, एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीमम सीट भाजपा के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखती है, जो इस सीट को फिर से हासिल करने के लिए उत्सुक है, जिसने कभी केरल की राजनीति में उसकी ऐतिहासिक सफलता का मार्ग प्रशस्त किया था।

केरल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे नेमोम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में, भले ही वे मौजूदा तीन बार के सांसद शशि थरूर से हार गए थे, चंद्रशेखर नेमोम विधानसभा क्षेत्र में आगे चल रहे थे, जिससे उन्हें और भाजपा को नेमोम से चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास मिला।

--आईएएनएस