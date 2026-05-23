भारत समाचार

केरल: साइबर ठगों ने बनाया 'मुख्यमंत्री वीडीएस' नाम से फर्जी फेसबुक पेज, जांच शुरू

89 रुपए मासिक सदस्यता के जरिए ऑनलाइन ठगी का खुलासा, मेटा के साथ मिलकर फर्जी अकाउंट बंद कराने की तैयारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 23, 2026, 04:34 PM
केरल: साइबर ठगों ने बनाया 'मुख्यमंत्री वीडीएस' नाम से फर्जी फेसबुक पेज, जांच शुरू

तिरुवनंतपुरम: केरल में एक बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ऑनलाइन स्कैमर कथित तौर पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठाकर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए एक सुनियोजित तरीके से पैसे कमाने का धंधा चला रहे हैं।

सरकारी हलकों में चिंता पैदा करने वाले एक चौंकाने वाले मामले में, धोखेबाजों ने मुख्यमंत्री वीडीएस नाम से एक फर्जी फेसबुक पेज बनाया और फॉलोअर्स से मुख्यमंत्री के पोस्ट, अपडेट और विशेष सामग्री तक पहुंचने के लिए 89 रुपए का मासिक सदस्यता शुल्क मांगना शुरू कर दिया।

इस घोटाले ने साइबर विशेषज्ञों द्वारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सक्रिय एक बढ़ते ऑनलाइन माफिया का पर्दाफाश किया है, जो राजनीतिक नेताओं, फिल्म सितारों और प्रभावशाली व्यक्तियों के नामों और तस्वीरों का इस्तेमाल करके भोले-भाले फॉलोअर्स से पैसे कमा रहा है।

फेसबुक पर वीडी सतीशन को सर्च करने पर कई खाते सामने आते हैं, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि 5.89 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाला एक खास पेज चिंता का केंद्र बन गया है।

साइबर अधिकारियों को संदेह है कि इस पेज के संचालकों ने सशुल्क सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पहले ही लाखों रुपए कमा लिए होंगे।

हालांकि, सब्सक्राइबर्स की सही संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि पेज एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कथित तौर पर जानबूझकर जानकारी छिपा रखी है।

सब्सक्रिप्शन मॉडल का इस्तेमाल अक्सर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स अपने फैंस को एक्सक्लूसिव रील्स, पोस्ट और लाइव वीडियो देने के लिए करते हैं।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि धोखेबाजों ने इस सुविधा का चालाकी से दुरुपयोग करके फर्जी पेज को असली जैसा दिखाने की कोशिश की।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर जनता को चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री के नाम से केवल एक ही वेरिफाइड फेसबुक पेज है और पैसे मांगने वाला कोई भी अकाउंट पूरी तरह फर्जी है।

साइबर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस घोटाले को गंभीरता से लिया जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें एक संवैधानिक प्राधिकरण का रूप धारण किया गया है।

अधिकारी फर्जी पेजों की पहचान करने और उन्हें बंद करने के लिए मेटा के साथ समन्वय कर रहे हैं।

पुलिस इस ऑपरेशन से जुड़े बैंक खातों, पेमेंट गेटवे और आईपी एड्रेस का भी पता लगा रही है।

--आईएएनएस

एमएस/

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...