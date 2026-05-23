केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू. केलकर बने मुख्यमंत्री के सचिव

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. रतन यू. केलकर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

डॉ. रतन यू केलकर वर्तमान में केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें मुख्यमंत्री के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है।

केरल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2003 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रतन यू केलकर को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आदेश के मुताबिक, वह अब मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के रूप में काम करेंगे।

यह नियुक्ति प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि डॉ. केलकर लंबे समय से विभिन्न अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चुनाव जैसे संवेदनशील विभाग की जिम्मेदारी संभालने के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन किया था।

सरकार की ओर से जारी आदेश की प्रतियां भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को भी भेजी गई हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली और राज्य चुनाव विभाग को भी इस फैसले की जानकारी दी गई है।

इसके अलावा आदेश की प्रतियां मुख्यमंत्री के निजी सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न अनुभागों को भी भेजी गई हैं।

प्रशासनिक हलकों में इस नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में डॉ. रतन यू. केलकर के अनुभव का फायदा सरकार को प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत कार्यों में मिलेगा।

तिरुवनंतपुरम से जारी इस आदेश के बाद अब राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक अहम बदलाव देखने को मिला है।

--आईएएनएस

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