Major Mental Matter : एसआईआर प्रक्रिया के बीच बीएलओ के सुसाइड के बाद कर्मचारी संगठनों ने काम का बहिष्कार किया

बीएलओ की आत्महत्या के बाद संगठनों का विरोध, कामकाज का बहिष्कार
Nov 17, 2025, 04:42 AM
केरल: एसआईआर प्रक्रिया के बीच बीएलओ के सुसाइड के बाद कर्मचारी संगठनों ने काम का बहिष्कार किया

कन्नूर: केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बीच एक बीएलओ के कथित रूप से सुसाइड करने का मामला तूल पकड़ रहा है। राज्य के कर्मचारी संगठनों ने अपना विरोध जताते हुए सोमवार को ड्यूटी के बहिष्कार का फैसला लिया है।

बीएलओ अनीश जॉर्ज की आत्महत्या की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षकों की कार्य परिषद और शिक्षक सेवा संगठन की समिति ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही, इन कर्मचारी संगठनों ने सोमवार को कामकाज का बहिष्कार किया है।

 

संगठनों की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कन्नूर-पय्यान्नूर निर्वाचन क्षेत्र के एट्टुकुडका स्थित बूथ संख्या-18 के बूथ लेवल अधिकारी और कुन्नारू एयूपी स्कूल के कार्यालय परिचारक अनीश जॉर्ज की आत्महत्या के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है।

 

संगठनों ने आरोप लगाए कि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर बीएलओ भारी दबाव में हैं। स्थानीय निकाय चुनाव का काम करने के कारण बीएलओ पर और भी दबाव है। सभी राजनीतिक दलों और सेवा संगठनों द्वारा एसआईआर को स्थगित करने की मांग के बावजूद, वे इसके लिए तैयार नहीं हैं और कम समय में अधिक लक्ष्य थोप रहे हैं और ऐसा काम थोप रहे हैं, जो मानवीय रूप से संभव नहीं है। बीएलओ को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है।

 

स्कूल अटेंडेंट और बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का काम भी संभाल रहे अनीश जॉर्ज का रविवार को कंकोल-अलप्पादम्बा ग्राम पंचायत के एट्टुकुडुक्का स्थित घर में शव मिला था। उनकी उम्र लगभग 41 साल थी।

 

आरोप लगाए गए हैं कि अनीश जॉर्ज एसआईआर से जुड़े काम के बोझ से काफी तनाव में थे और इसी कारण आत्महत्या की। जानकारी सामने आई है कि जिला प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। प्रशासन ने एक बयान में कहा है कि काम से जुड़ी कोई परेशानी नहीं मिली और फोन रिकॉर्ड में काम के दबाव का कोई संकेत नहीं था।

 

 

 

