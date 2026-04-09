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Kerala Assembly Election : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल, असम और पुडुचेरी के मतदाताओं से की बढ़-चढ़कर मतदान की अपील

केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में वोटिंग शुरू, पीएम मोदी ने मतदान की अपील की
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Dainik Hawk·
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Apr 09, 2026, 03:52 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल, असम और पुडुचेरी के मतदाताओं से की बढ़-चढ़कर मतदान की अपील

नई दिल्ली: केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों की जनता से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, 'मैं केरल की जनता से 2026 के विधानसभा चुनावों में भारी संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं। रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी केरल के लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। मैं विशेष रूप से राज्य के युवाओं और महिलाओं से आगे आकर वोट देने का अनुरोध करता हूं।"

इसी तरह प्रधानमंत्री ने केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की जनता से भी मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, "पुडुचेरी विधानसभा चुनाव शुरू होने के अवसर पर मैं सभी मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवाओं और महिला मतदाताओं से लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करने की अपील करता हूं। पुडुचेरी के भविष्य को आकार देने में हर वोट मायने रखता है।"

पीएम मोदी ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही मैं असम की जनता से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुझे आशा है कि राज्य के युवा और महिला मतदाता उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और इस चुनाव को लोकतंत्र और जन कर्तव्य का उत्सव बनाएंगे।"

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, "आज असम में मतदान हो रहा है और बेहतर असम के निर्माण की राह में हर आवाज, हर वोट मायने रखता है। लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आगे आएं, ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके और असम को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके।"

असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। केरल की 140 सीटों पर 890 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पुडुचेरी की 30 सीटों पर 294 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

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