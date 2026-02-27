भारत समाचार

Arvind Kejriwal Acquittal : केजरीवाल, सिसोदिया के बरी होने पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया, भाजपा पर साधा निशाना

अखिलेश, महबूबा, स्टालिन समेत कई नेताओं ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
Feb 27, 2026, 05:36 PM
केजरीवाल, सिसोदिया के बरी होने पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया, भाजपा पर साधा निशाना

नई दिल्ली: दिल्ली के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है।

कोर्ट के फैसले का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया है। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज सत्य और न्याय दोनों केजरीवाल के साथ खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्लीवासियों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्म-लज्जित हो रहे होंगे। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है।

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा आज आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और कविता को आरोपों से मुक्त करने के फैसले ने जांच एजेंसियों के मनमाने रवैये को उजागर कर दिया है। जब जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया जाता है, तो सबसे पहले न्याय को नुकसान होता है। सच सामने आने में सालों लग जाते हैं और सच्चाई वर्षों के दर्द और आंसुओं के बाद ही सामने आती है।

उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने कहा कि पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता। कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत भी नहीं मिला। फिर भी वर्षों की कैद। सत्ता का दुरुपयोग और संस्थाओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। फिर भी यह बेरोकटोक जारी है।

केजरीवाल के बरी होने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार की भाजपा सरकार को अल्पकालिक राजनीति के लिए जांच एजेंसियों की निष्ठा को गिरवी नहीं रखना चाहिए। थोड़ी शर्म तो दिखाओ। उन्होंने कहा कि शाबाश मेरे आदरणीय मित्र अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सब कुछ आपके सामने है। क्या यह महज संयोग है कि तमिलनाडु चुनावों के कारण चिदंबरम को अभियोजन की मंजूरी मिली? क्या यह महज संयोग है कि पंजाब और गुजरात चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई?

टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए भाजपा द्वारा एक मनगढ़ंत फर्जी मामला दर्ज किया गया, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके मनोबल को तोड़ने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक बार फिर, सीबीआई और ईडी को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भाजपा की चाल बेनकाब हो गई है। केंद्र सरकार इन फर्जी मामलों की तरह ही जल्द ही ढह जाएगी। साकेत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बधाई दी है।

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार चुनावी लाभ के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तथाकथित शराब घोटाले में अदालत ने अधिकांश आरोपियों को जमानत दे दी है।

--आईएएनएस

 

 

