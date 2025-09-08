Delhi Floods 2025 : दिल्ली की बाढ़ पर जुबानी जंग, कपिल मिश्रा और केजरीवाल आमने-सामने

नई दिल्ली: दिल्ली में बाढ़ और जलभराव को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भाजपा नेता कपिल मिश्रा के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जुबानी जंग छिड़ गई है।

अरविंद केजरीवाल ने एक 'एक्स' पोस्ट करते हुए कहा, "ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोई सरकार ही नहीं है। जनता बेहद परेशान है। मैं दिल्ली सरकार से अपील करता हूं कि लोगों की तकलीफों पर ध्यान दें। आतिशी मार्लेना ने अपनी प्रेस वार्ता में कई अहम मुद्दे उठाए हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।"

केजरीवाल के इस बयान के बाद दिल्ली के मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कपिल मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे-सीधे केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, "पंजाब में सीएम छिपकर अस्पताल में जाकर लेट गए हैं, पंजाब के सुपर सीएम बनकर घूमने वाले दिल्ली भाग कर आ गए और यहां आकर ट्विटर-ट्विटर खेल रहे हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "दिल्ली की सरकार जनता के बीच है। बाढ़ राहत का कार्य मुस्तैदी से जारी है। आपके इन्हीं झूठों के कारण 'आप' की पूरी लीडरशिप चुनाव हार कर बैठी है।"

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'एक्स' के जरिए जानकारी देते हुए लिखा, "राहत सामग्रियों से भरे 52 ट्रक आज दिल्ली से पंजाब के भाई-बहनों के लिए रवाना किए गए हैं। साथ ही, पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में दिल्ली सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की गई है। पंजाब की पीड़ा, दिल्ली की पीड़ा है। संकट की इस घड़ी में हम सब एक परिवार की तरह खड़े हैं। आगे भी दिल्ली सरकार हर संभव सहयोग करती रहेगी, ताकि प्रभावित परिवारों को संबल और सहारा मिल सके।"

बता दें कि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर कई सारे सवाल पूछे गए। आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "दिल्ली के बाढ़ राहत कैंपों में लोग बेहाल हैं, सरकार नदारद है। सीएम रेखा गुप्ता से सीधा सवाल।"