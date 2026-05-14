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केसी वेणुगोपाल केरल में मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार, दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक

राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की दिल्ली में बैठक, कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज
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Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 06:40 AM
केसी वेणुगोपाल केरल में मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार, दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम: केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अटकलों के बीच दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल की बैठक भी हुई है।

 

 

त्रिवेंद्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने बड़ी बैठक की है। गुरुवार सुबह यह बैठक राहुल गांधी के 5 सुनहरी लेन आवास पर हुई। आधिकारिक तौर पर अभी बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है।

 

वरिष्ठ नेता दीपा दासमुंशी, अजय माकन और मुकुल वासनिक अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। यह इस बात का संकेत है कि शीर्ष स्तर पर अंतिम विचार-विमर्श अभी भी जारी है। पार्टी नेताओं ने बार-बार संकेत दिया था कि घोषणा गुरुवार को होगी, लेकिन दोपहर तक सस्पेंस बने रहने की उम्मीद है।

 

इसी बीच, कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे दोपहर में तिरुवनंतपुरम स्थित राज्य पार्टी मुख्यालय में इकट्ठा हों। इसके बाद दोपहर 1 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। इस जमावड़े को एक स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि हाईकमान से अंतिम मंजूरी मिलते ही पार्टी औपचारिक घोषणा की तैयारी में जुट गई है।

 

ऐसी भी खबरें हैं कि नवनिर्वाचित विधायक विधायक दल की बैठक के बाद 'लोक भवन' तक एक रोड शो कर सकते हैं। वहीं, सूत्रों ने दावा किया है कि केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से पहले ही संपर्क साध लिया है।

 

गौरतलब है कि 4 मई को घोषित केरल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को पूर्ण बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हुआ है। इससे सरकार के गठन में भी देरी हुई है।

 

--आईएएनएस

 

 

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