KC Tyagi Statement: 'वो रोजाना नए-नए नाटक करते हैं', राहुल गांधी पर केसी त्यागी का तंज

केसी त्यागी का राहुल गांधी पर हमला, एसआईआर और बिहार की राजनीति गरमाई
Aug 14, 2025, 11:24 AM
नई दिल्ली:  जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि वह एसआईआर के मुद्दे पर रोजाना नए-नए नाटक कर रहे हैं। लेकिन, जनता सबकुछ देख रही है। राहुल गांधी 'वोट चोरी' के मुद्दे पर 17 अगस्त से बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' पर निकलेंगे। इसे लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई है।

जदयू नेता ने राहुल गांधी के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए, धन्यवाद चुनाव आयोग।

केसी त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी की आदत बन गई है कि वे रोजाना नए-नए नाटक करते हैं।

गुरुवार को आईएएनएस से बातचीत में जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की छवि धूमिल होती है।

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मुद्दे पर हो रही सुनवाई पर जदयू नेता ने कहा कि कोर्ट ने इस प्रक्रिया को सही माना है। हम स्वागत करते हैं। इंडी अलायंस की ओर से उठाए गए सवाल बेबुनियाद थे। आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, ताकि यह ज्यादा पारदर्शी हो सके।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देते हैं और अपमान करते हैं। उनकी भाषा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वह जिस तरह से आरोप लगा देते हैं, इससे संविधान और लोकतंत्र का अपमान होता है।

जदयू नेता केसी त्यागी ने समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ किए जाने का समर्थन किया।

त्यागी ने कहा कि पूजा पाल के पति की इलाहाबाद में निर्मम हत्या कर दी गई थी। योगी सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने का सराहनीय काम किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया।

 

