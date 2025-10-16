भारत समाचार

Kaziranga Poaching Attempt : असम के काजीरंगा में गैंडे के शिकार की कोशिश नाकाम, तीन गिरफ्तार

Oct 17, 2025, 02:08 AM
असम के काजीरंगा में गैंडे के शिकार की कोशिश नाकाम, तीन गिरफ्तार

गुवाहाटी: असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य (केएनपीटीआर) में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को गैंडे के शिकार के एक प्रयास को विफल कर दिया और तीन शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया।

केएनपीटीआर की निदेशक सोनाली घोष ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) (अपराध), बिस्वनाथ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में माजुली पुलिस और लखीमपुर पुलिस के साथ बिस्वनाथ पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में गैंडे के शिकार के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया।

सुरक्षाकर्मियों ने तीन संदिग्ध सशस्त्र शिकारियों को गिरफ्तार किया। शिकारियों की पहचान मुहिकान्त पेगु (4), मनुज पठारी (38) और किरण पेगु (41) के रूप में हुई।

घोष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर विश्वनाथ जिले के न्यू दांडी गांव स्थित देबजीत पेगु के घर से एक .303 राइफल और 70 एमएम के 12 बोर के नौ कारतूस बरामद किए गए। देबजीत पेगु अभी फरार है।

इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और एएसपी (अपराध) बिश्वनाथ की देखरेख में जांच की जा रही है।

इस बीच, 15 अक्टूबर को भारत के सातवें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल केएनपीटीआर में वन रक्षकों के साथ गोलीबारी के दौरान एक संदिग्ध शिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अधिकारियों के अनुसार, पार्क के अंदर सशस्त्र शिकारियों की गतिविधि के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर, सभी शिकार-रोधी शिविरों को तलाशी लेने तथा संभावित निकास और प्रवेश मार्गों को सील करने के लिए सतर्क कर दिया गया था।

बुरापहाड़ रेंज की एक नदी गश्ती टीम ने मैते टापू में एक अज्ञात वस्तु से प्रकाश स्रोत देखा और सशस्त्र शिकारियों के एक समूह की गतिविधि देखी।

जब उन्हें रुकने के लिए कहा गया, तो शिकारी आक्रामक हो गए और वन रक्षक दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद वन रक्षक दल ने जवाबी कार्रवाई की। बाद में, वन क्षेत्र की तलाशी के दौरान, मारे गए शिकारी का शव बरामद किया गया।

 

 

