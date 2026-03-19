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Telangana Politics : नई पार्टी के एजेंडे पर काम जारी, शुभ मुहूर्त का इंतजार: के कविता

कविता ने नई पार्टी के एजेंडे की तैयारी जारी रखी, चुनाव चिह्न होगा ‘धर्मघंटा’
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Dainik Hawk·
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Mar 19, 2026, 03:21 PM
नई पार्टी के एजेंडे पर काम जारी, शुभ मुहूर्त का इंतजार: के कविता

हैदराबाद: तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के कविता ने गुरुवार को कहा कि उनकी प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को तय करने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

 

 

 

मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के गठन के लिए वह एक अच्छे ‘मुहूर्त’ (शुभ समय) का इंतजार कर रही हैं।

 

कविता ने दोहराया कि उनकी राजनीतिक लड़ाई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस तीनों के खिलाफ होगी। उन्होंने कहा, “मेरी लड़ाई इन तीनों से होगी।” यहां उनका इशारा अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ-साथ भाजपा नेतृत्व की ओर था।

 

बीआरएस से पिछले साल निलंबन के बाद अलग हुई कविता ने बताया कि उनकी नई पार्टी का एजेंडा और लक्ष्य औपचारिक घोषणा के समय सामने रखा जाएगा। उनका मानना है कि पार्टी राज्य के सभी जिलों में प्रभाव डालेगी और युवाओं, महिलाओं तथा तेलंगाना आंदोलन में भाग लेने वालों को अधिक अवसर देगी।

 

उन्होंने कहा कि ‘सामाजिक तेलंगाना’ के मिशन के साथ उनकी पार्टी ‘सर्वोदय तेलंगाना’ की दिशा में काम करेगी। इसके लिए वे महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं।

 

कविता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी नई राजनीति का अभ्यास करेगी, जिसमें गठबंधन और ‘रेनबो पॉलिटिक्स’ (विविध समूहों का समावेश) पर जोर होगा। उन्होंने बताया कि पार्टी की घोषणा से पहले वे राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करने पर भी विचार कर रही हैं और पार्टी कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश जारी है।

 

उन्होंने संकेत दिया कि उनकी पार्टी का नाम ‘तेलंगाना प्रजा जागृति’ हो सकता है और उसका चुनाव चिह्न ‘धर्मघंटा’ (न्याय की घंटी) होगा। इस संबंध में वे पहले ही निर्वाचन आयोग में आवेदन दे चुकी हैं।

 

इसी बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग को नई पार्टी के पंजीकरण और चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है।

 

उगादी के अवसर पर पति और तेलंगाना जागृति के नेताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कविता ने ‘तेलंगाना पीपुल्स बजट’ भी जारी किया। राज्य विधानसभा में बजट पेश होने से एक दिन पहले उन्होंने 2.15 लाख करोड़ रुपये का ‘पीपुल्स बजट’ प्रस्तावित किया, जिसमें आम जनता के सुझावों के आधार पर कल्याण और विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं।

 

कविता ने घोषणा की कि उनकी पार्टी हर साल उगादी के मौके पर ‘पीपुल्स बजट’ पेश करेगी।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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