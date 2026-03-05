Ladakh Lieutenant Governor : लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने दिया इस्तीफा

जम्मू: लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने करीब आठ महीने बाद गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

कविंदर गुप्ता ने 18 जुलाई, 2025 को उपराज्यपाल पद की शपथ ली थी और केंद्र शासित प्रदेश के तीसरे एलजी बने।

उनके कार्यकाल के दौरान इलाके में अशांति बढ़ रही थी, जहां लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे सिविल सोसाइटी ग्रुप और संगठन राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण के लिए विरोध कर रहे थे।

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि गुप्ता को बुधवार को एक स्थानीय मठ के दौरे के दौरान लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

कविंदर गुप्ता 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए थे। इमरजेंसी के दौरान उन्हें तेरह महीने जेल हुई थी। 1978 से 1979 तक विश्व हिंदू परिषद की पंजाब यूनिट के सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हुए, वह 1993 से 1998 तक भारतीय युवा मोर्चा की जम्मू-कश्मीर यूनिट के चीफ भी रहे।

वह 2005 से 2010 तक लगातार तीन बार जम्मू के मेयर चुने गए। 2014 के जम्मू और कश्मीर असेंबली इलेक्शन में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के तौर पर चुनाव लड़ा और जम्मू के गांधीनगर सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक रमन भल्ला को हराकर चुने गए। इसके बाद, 19 मार्च, 2015 को, उन्हें जम्मू-कश्मीर असेंबली का स्पीकर चुना गया।

30 अप्रैल 2018 को गुप्ता को कैबिनेट में फेरबदल के तहत निर्मल कुमार सिंह की जगह डिप्टी सीएम बनाया गया। 19 जून 2018 को शपथ लेने के 51 दिन बाद उन्होंने डिप्टी सीएम के पद से भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन से नाम वापस ले लिया था।

इसके बाद, 14 जुलाई 2025 को गुप्ता को लद्दाख का तीसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया और उन्होंने 18 जुलाई 2025 को शपथ ली।

--आईएएनएस