केवल सिंह ढिल्लों ने संभाला पंजाब भाजपा अध्यक्ष का पदभार, नेताओं ने कहा- '2027 होगा गेम चेंजर'

चंडीगढ़, 3 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बुधवार को औपचारिक रूप से पदभार संभाला। सिख समुदाय से आने वाले केवल सिंह ढिल्लों को 28 मई को पंजाब भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

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केवल सिंह ढिल्लों के पदभार संभालने पर पंजाब भाजपा के अनेक नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "आज भाजपा और पंजाब के लिए बहुत खुशी का मौका है। पार्टी ने यह जिम्मेदारी सौंपी है और चूंकि राज्य अध्यक्ष के तौर पर सेवा दे रहे जाखड़ साहब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए मालवा क्षेत्र से आने वाले सरदार केवल सिंह ढिल्लों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।"

रवनीत सिंह बिट्टू ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं। केवल सिंह ढिल्लों और हम सभी नेताओं ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमें पंजाब में डबल इंजन की सरकार लानी है और अपने प्रदेश को खुशहाल बनाना है।"

केवल सिंह ढिल्लों के पंजाब भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। पंजाब में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। 2027 एक गेम-चेंजर साबित होगा।

तरुण चुघ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "पंजाब के हर गांव से आवाजें उठ रही हैं, जो कह रही हैं, 'बाय-बाय भगवंत मान।' लोग इस विदाई के लिए तैयार हैं और अब बस छह महीने ही बाकी हैं।"

पंजाबी अभिनेता और भाजपा नेता हॉबी धालीवाल ने कहा, "यह खुशी की बात है। पंजाब में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव एक तय प्रक्रिया के तहत हुआ है। वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके नाम की घोषणा की है। हम सभी खुश हैं और पूरा नेतृत्व एकजुट है।"

पार्टी सांसद सतनाम संधू और विक्रमजीत साहनी ने भी केवल ढिल्लों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होकर नए नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन जताया। सतनाम संधू ने कहा, "केवल सिंह ढिल्लों ने आज अपना चार्ज लिया है। इससे एक नई ऊर्जा पंजाब में देखने को मिल रही है। प्रदेशभर से कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय आए हैं। सभी में एक अलग उत्साह है। पंजाब का हर युवा-किसान और वर्ग भाजपा को राज्य में एक उम्मीद के तौर पर देख रहा है।"

विक्रमजीत साहनी ने कहा कि केवल सिंह ढिल्लों पंजाब भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा, "पंजाब की पहचान शूरवीरों, गुरुओं और संतों से होती थी, लेकिन आज पंजाब नशे की धरती बन चुका है। आज पंजाब पिछड़ चुका है। पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है।"

--आईएएनएस

डीसीएच/