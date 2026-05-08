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Kathua Arrest Case : दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत कठुआ से तीन लुटेरों को दबोचा

कठुआ में दिल्ली लूट के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का संयुक्त अभियान सफल
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Dainik Hawk·
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May 08, 2026, 09:56 AM
दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत कठुआ से तीन लुटेरों को दबोचा

जम्मू: दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत कठुआ जिले से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो राष्ट्रीय राजधानी में लूट के कई मामलों में शामिल थे। इसकी जानकारी शुक्रवार को अधिकारियों ने दी।

पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली में लूट के कई मामलों में आरोपी तीन लोगों को गुरुवार को जिले में दिल्ली पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ दिल्ली के उत्तर द्वारका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और तीनों कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में डकैती के कई मामलों में शामिल थे।

अधिकारियों ने गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान साहिल, अंशुल और हिमांशु के रूप में की है। उन्होंने बताया कि आरोपी अपराध करने के बाद दिल्ली से फरार होकर जम्मू-कश्मीर पहुंचे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की गतिविधियों के संबंध में सूचना मिलने के बाद, विभिन्न टोल प्लाजा और विशेष स्थानों पर चेकिंग तेज कर दी गई। पुलिस ने बताया कि वाहनों की डिटेल्स भी लखनपुर और कठुआ पुलिस इकाइयों के बीच शेयर की गई।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने बुधवार को सुबह करीब 4:30 बजे जम्मू-कश्मीर हाईवे पर नसरी इलाके को पार किया था, लेकिन बाद में वह पुलिस की मौजूदगी से बच निकलने में कामयाब रहा; संभवत उसे लखनपुर में भारी तैनाती के बारे में जानकारी मिल गई थी।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने बुधवार को सुबह करीब 4:30 बजे जम्मू-कश्मीर हाईवे पर नसरी इलाके को पार किया था, लेकिन बाद में वह पुलिस की मौजूदगी से बच निकलने में कामयाब रहा; संभवत उसे लखनपुर में भारी तैनाती के बारे में जानकारी मिल गई थी।

आरोपी को पकड़ने के लिए, कठुआ पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार को एक रणनीति बनाई, जिसके तहत उन्होंने जानबूझकर लखनपुर नाके और टोल प्लाजा पर पुलिस की मौजूदगी कम कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह लगे कि एक अन्य हत्या की जांच में व्यस्त होने के कारण पुलिस का ध्यान कहीं और चला गया है।

रास्ता साफ समझकर आरोपी गुरुवार शाम को कठुआ की ओर बढ़े, जिसके बाद पुलिस टीमों ने एक समन्वित अभियान में उन्हें रोक लिया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने ऑपरेशन के दौरान भागने की कोशिश की और अपनी गाड़ी से दिल्ली पुलिस के वाहन को भी टक्कर मार दी, लेकिन पुलिस द्वारा भगथली मार्ग सहित वैकल्पिक मार्गों को सुरक्षित करने के बाद उन्हें सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया।

पुलिस ने इस अभियान को दिल्ली पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के बीच समन्वय के माध्यम से एक बड़ी सफलता बताया।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आरोपियों और उनके गाड़ी की तलाशी ली गई, लेकिन उनके कब्जे से कोई हथियार या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा डकैती के मामलों और भागने के प्रयास तथा पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अतिरिक्त अपराधों की आगे की जांच की जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

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