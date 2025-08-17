भारत समाचार

Kathua Cloudburst Relief : मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों और घरों के नुकसान पर भी मिलेगा मुआवजा

कठुआ बादल फटने पर पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा
Aug 17, 2025, 11:40 AM
कठुआ आपदा : मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों और घरों के नुकसान पर भी मिलेगा मुआवजा

श्रीनगर:  कठुआ आपदा पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को एक लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कठुआ में हाल ही में हुए बादल फटने से प्रभावित लोगों के जीवन और संपत्ति के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ सहायता के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रत्येक मृतक के लिए 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख और मामूली रूप से घायलों के लिए 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।"

आपदा में घरों को हुए नुकसान को लेकर भी मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया, "पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1 लाख रुपए, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 50 हजार रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी गई। इस सहायता का उद्देश्य तत्काल राहत प्रदान करना और प्रभावित परिवारों को अपना जीवन फिर से शुरू करने में सहायता प्रदान करना है।"

इस बीच, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से मची तबाही के बाद वहां के हालातों पर लगातार नजर रख रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि घायलों को उचित अस्पतालों में पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर के डीआईजी शिवकुमार शर्मा घटनास्थल पर मौजूद हैं, जिनके साथ वह लगातार संपर्क में हैं।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "घायलों को उचित अस्पतालों में पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था की गई है। 6 घायलों को पठानकोट के मामून में अस्पताल में भर्ती कराने के लिए हवाई मार्ग से ले जाया गया है, जो यहां का नजदीकी स्थान है।" उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "पुलिस उपमहानिरीक्षक शिव कुमार शर्मा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं और मेरे साथ लगातार संपर्क में हैं। जरूरत पड़ने पर आगे की सहायता की व्यवस्था की जाएगी।"

कठुआ में आपदा के बाद भारतीय सेना ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मोर्चा संभाल लिया है। राइजिंग स्टार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कठुआ में बादल फटने के बाद भारतीय सेना की टुकड़ियां जमीन पर तैनात हैं, जो परिवारों को बचा रही हैं, उन्हें भोजन और देखभाल के साथ उम्मीद दे रही हैं।"

 

