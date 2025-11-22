केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव का किया दौरा

साबरमती, 22 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2025 का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री 'रीड गुजरात 2.0' थीम पर आयोजित इस साहित्यिक महोत्सव में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने पुस्तक महोत्सव स्थल पर सिग्नेचर वॉल पर अपनी विशेष प्रतिक्रिया लिखी। इस प्रतिक्रिया के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों के लिए अहमदाबाद की तैयारियों की प्रशंसा की।

केंद्रीय मंत्री ने सिग्नेचर वॉल पर लिखा, "अहमदाबाद राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों के लिए तैयार है, स्वागत है।"

इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुस्तक मेले के विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और पुस्तकों के प्रति अपने विशेष लगाव को व्यक्त किया। उन्होंने विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की और उन्हें पढ़ने के महत्व के बारे में समझाया और प्रोत्साहित किया। बच्चों के साथ इस बातचीत ने महोत्सव में एक गर्मजोशी भरा माहौल बनाया।

उल्‍लेखनीय है कि यह 11 दिवसीय महोत्सव अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) भारत और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में 13 से 23 नवंबर तक साबरमती रिवरफ्रंट इवेंट सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। लगभग 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले इस महोत्सव में देश भर के प्रकाशकों के 300 से अधिक स्टॉल हैं और बच्चों से लेकर वैश्विक विचारकों के लिए 3 विशेष क्षेत्र बनाए गए हैं। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक निःशुल्क प्रवेश के साथ चलने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य पुस्तक बिक्री, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बौद्धिक चर्चाओं को एकीकृत करके अहमदाबाद को साहित्य के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करना है।

पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन 13 नवंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में हुआ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में गुजरात सरकार के मंत्री जीतूभाई वाघानी और ऋषिकेश पटेल, राज्य मंत्री दर्शनाबेन वाघेला, महापौर प्रतिभाबेन जैन, स्थानीय विधायक और अहमदाबाद नगर आयुक्त बंछानिधि पाणि सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

