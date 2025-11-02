भारत समाचार

Kashmir Marathon: आतंकवाद कश्मीर को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, मैराथन में शामिल धावकों ने दिया कड़ा संदेश

श्रीनगर में कश्मीर मैराथन का आगाज, 11 देशों के धावकों ने दौड़ में लिया हिस्सा
Nov 02, 2025, 08:38 AM
श्रीनगर:  जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर से रविवार को कश्मीर मैराथन के दूसरे संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों से आए एथलीट इस दौड़ में शामिल हुए।

यह दौड़ सुबह 6 बजे शहर के रेजीडेंसी रोड इलाके में पोलो व्यू से शुरू हुई। कश्मीर मैराथन का आयोजन कश्मीर पर्यटन विभाग और जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से हुआ।

इस दौड़ में जर्मनी, डेनमार्क, अमेरिका, इथियोपिया, केन्या, जापान और श्रीलंका सहित 27 राज्यों और 11 देशों के 1,500 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शीर्ष प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और कई बॉलीवुड हस्ती ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। जब धावकों ने डल झील के चारों ओर बुलेवार्ड रोड पर दौड़ शुरू की तो स्थानीय लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया।

पर्यटन विभाग इसे पहलगाम घटना के बाद घाटी में सबसे बड़े आयोजन के रूप में चिह्नित कर रहा है। मैराथन का संदेश है कि आतंकवाद कश्मीर के आगे बढ़ने के संकल्प को नहीं तोड़ सकता। यह मैराथन दुनिया को शांति और सकारात्मकता का एक सशक्त संदेश देती है।

गौरतलब है कि मैराथन में 42 किलोमीटर (फुल मैराथन) और 21 किलोमीटर (हाफ मैराथन) की श्रेणियां शामिल थीं, जिनमें विजेताओं के लिए कुल 25 लाख रुपए का पुरस्कार था।

डल झील और जबरवान पर्वत शृंखला के चारों ओर घूमने वाला यह मार्ग देश के सबसे खूबसूरत ट्रैक में से एक है। विदेशी एथलीटों ने इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत मैराथन मार्गों में से एक बताया है।

पर्यटन विभाग ने कहा कि ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी के केंद्र में आपका स्वागत है! कश्मीर मैराथन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता का एक असाधारण मिश्रण प्रस्तुत करता है, जो इसे एक अनूठा और अविस्मरणीय आयोजन बनाता है।

प्रतिभागी राजसी डल झील और हरे-भरे जबरवान पर्वत शृंखला सहित लुभावने दृश्यों के बीच दौड़े और शंकराचार्य मंदिर, परी महल और दरगाह जैसे प्रतिष्ठित स्थलों से गुजरे।

पर्यटन विभाग ने कहा, "इस मार्ग में प्रसिद्ध मुगल गार्डन भी शामिल है, जो चिनार के पेड़ों के बदलते रंगों और बारीकी से डिजाइन किए गए परिदृश्यों की एक अद्भुत पृष्ठभूमि प्रदान करता है।"

 

