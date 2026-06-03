कश्मीर में कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आतंकियों से संपर्क और कट्टरपंथी गतिविधियों की जांच तेज

श्रीनगर, 3 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने एक पहले से दर्ज एफआईआर के सिलसिले में बुधवार को घाटी के विभिन्न इलाकों में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई सीआईके पुलिस स्टेशन कश्मीर में दर्ज एक मामले की जांच के तहत की गई है।

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पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कुल 8 स्थानों पर 6 जिलों में तलाशी अभियान चलाया गया। श्रीनगर और बांदीपोरा में दो-दो ठिकानों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम और सोपोर में भी पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ संदिग्ध पाकिस्तान स्थित आतंकी संचालकों (टेरर हैंडलर्स) के संपर्क में थे और वे एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनसे संवाद कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार, संदिग्धों पर चरमपंथी प्रोपेगैंडा फैलाने, कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल होने का शक है।

पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चल रहा 'ऑपरेशन शेरावाली' बुधवार को अपने 12वें दिन में प्रवेश कर गया। सुरक्षाबल हाई अलर्ट पर हैं और राजौरी के जंगली इलाकों में सघन तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। जैसे-जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, सैनिकों की भारी तैनाती बनी हुई है।

गंभीर मुगलन-दोरिमल बेल्ट में सुरक्षा का कड़ा घेरा बनाया गया है, जहां सुरक्षाकर्मी बड़े पैमाने पर तलाशी और निगरानी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में कई एजेंसियां ​​मिलकर हिस्सा ले रही हैं, जबकि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

इससे पहले, रविवार को उरी सेक्टर में सुरक्षाबलों ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घुसपैठिए की पहचान जीशान मीर पुत्र लाल मीर निवासी पाकिस्तान के रूप में हुई। जानकारी सामने आई कि वह उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार करके आ चुका था। सतर्क सैनिकों ने घुसपैठिए को चुनौती देते हुए संयम बरता और कुशलतापूर्वक उसे गिरफ्तार कर लिया। घुसपैठिए को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया है।

--आईएएनएस

डीसीएच/