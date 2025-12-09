कौशांबी में धार्मिक: कड़ा धाम के कुबरी घाट पर 2.41 करोड़ की आरती स्थल परियोजना लगभग तैयार

लखनऊ, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कौशांबी जिले की सिराथू तहसील स्थित कड़ा धाम के कुबरी घाट पर विकसित किया जा रहा आरती स्थल अब पूर्णता के करीब है। 2.41 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भावनात्मक वातावरण सुनिश्चित करेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इक्यावन शक्तिपीठों में से एक मां शीतला धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।

उन्होंने कहा कि कड़ा धाम का यह विकास कार्य “धार्मिक परंपराओं और श्रद्धा को समर्पित” है और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि यहां आने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जयवीर सिंह ने कहा कि कौशांबी जिला धार्मिक पर्यटन मानचित्र का उभरता सितारा है, बौद्ध धरोहरों से लेकर हिन्दू आस्था तक यह जनपद अध्यात्म का महत्वपूर्ण केन्द्र है।

कुबरी घाट धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान, पूजा और अनुष्ठान करने आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आरती स्थल का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया गया है।

उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण के अनुसार, कराकोटम वन में जिस स्थान पर सती का दाहिना कर गिरा, वही स्थान वर्तमान में कड़ा धाम के नाम से देश-दुनिया में प्रसिद्ध है।

शीतला धाम सदियों से शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है, और इसी आस्था परंपरा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार व्यापक विकास कार्य कर रही है।

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 की पहली छमाही में ही 14.76 लाख से अधिक पर्यटक कौशांबी पहुंचे, जिनमें सर्वाधिक संख्या मां शीतला के दर्शन करने वालों की रही। सरकार का लक्ष्य है कि धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर श्रद्धालुओं को सहज, सुरक्षित और बेहतर अनुभव प्रदान किया जाए।

उन्होंने बताया कि कुबरी घाट पर आरती स्थल के पूर्ण होने के बाद यहां का धार्मिक वातावरण और भी भव्य व व्यवस्थित होगा। आने वाले समय में इस क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा, ताकि कौशांबी धार्मिक पर्यटन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख केंद्र बन सके।

--आईएएनएस

विकेटी/एमएस