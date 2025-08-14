किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में मानवीय मूल्य सबसे अहम : रक्षा मंत्री

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समुदायों के छात्रों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। ये छात्र 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के भी साक्षी बनेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 30 मेधावी छात्रों से मुलाकात की।

यह मुलाकात ‘आरोहण - द्वीप से दिल्ली’ नामक सात दिवसीय राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा का हिस्सा है। छात्रों के लिए इस यात्रा का आयोजन सेना की अंडमान एवं निकोबार कमांड (एएनसी) द्वारा किया गया है। इस यात्रा के अंतर्गत छात्र 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित होने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के भी साक्षी बनेंगे।

संवाद के दौरान रक्षा मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए मानवीय मूल्यों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में मानवीय मूल्य सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ-साथ अपने चरित्र निर्माण पर भी समान ध्यान दें और जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास एवं निडरता के साथ सामना करें।

उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे आने वाले समय में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बनाने में योगदान दें। रक्षा मंत्री ने छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। अपने स्नेह का परिचय देते हुए राजनाथ सिंह ने छात्रों को मिठाई खिलाई।

द्वीप समूह के स्थानीय जनजातीय कारीगरों द्वारा निर्मित एक पारंपरिक हस्तशिल्प उपहार रक्षा मंत्री को भेंट किया गया। रक्षा मंत्री ने इस विशेष पहल की सराहना की, जिसे एएनसी के साथ-साथ मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, एचक्यू दिल्ली एरिया और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सिविल प्रशासन का सहयोग प्राप्त है।

इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित भी उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

जीसीबी/एबीएम