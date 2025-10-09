Karwa Chauth Controversy : करवा चौथ पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, ‘हिंदू बहनों से ही मेहंदी लगवाएं’

मुजफ्फरनगर: करवा चौथ के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने बाजारों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाने का विरोध किया है।
संगठनों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यदि कोई गैर-हिंदू महिला या व्यक्ति करवा चौथ के अवसर पर हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हिंदू संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्र सेविका समिति और दुर्गा वाहिनी ने शहर के कई स्थानों पर विशेष पंडाल लगाए हैं, जहां केवल हिंदू महिलाएं ही मेहंदी लगाएंगी। बताया जा रहा है कि इन पंडालों में प्रवेश के लिए पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं ताकि किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति का प्रवेश न हो।
इस पूरे विवाद पर साध्वी प्राची ने भी बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचीं साध्वी प्राची ने कहा, “सनातन धर्म की बहनों से मेरा निवेदन है कि करवा चौथ के दिन हरियाली और खुशहाली के लिए मेहंदी जरूर लगवाएं, लेकिन वह हिंदू बहनों से ही लगवाएं। यह हमारे धर्म की पवित्रता का सवाल है।”
उन्होंने कहा कि यह पहल बहुत अच्छी है कि हिंदू बहनों से ही मेहंदी लगवाई जा रही है। साध्वी ने कहा, “हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए साजिशें रची जाती हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। हमारी बहनों से अनुरोध है कि अन्य धर्म के लोगों से मेहंदी न लगवाएं।”
साध्वी प्राची ने कहा, “अगर कोई मुस्लिम महिला करवा चौथ मनाना चाहती है, सनातन परंपरा अपनाना चाहती है और घर वापसी करना चाहती है तो उसका स्वागत है, हमें उससे कोई समस्या नहीं है।”
करवा चौथ का पर्व इस बार शुक्रवार को मनाया जाएगा। त्योहार को लेकर बाजारों में भारी चहल-पहल है, लेकिन मेहंदी लगाने के मुद्दे ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है।