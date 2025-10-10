भारत समाचार

KARVA CHAUTH Celebration : मथुरा जेल में 36 महिला बंदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, 13 के पति भी जेल में निरुद्ध

मथुरा जेल में महिला बंदियों ने खास अंदाज में मनाया करवाचौथ पर्व
Oct 10, 2025, 02:53 PM
मथुरा: देशभर में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह दिन विवाहित महिला के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य से जुड़ा है। ऐसे में इस बार मथुरा जिला कारागार में भी यह त्योहार खास अंदाज में मनाया जा रहा है। जेल की चारदीवारी के भीतर सीमित आजादी के बावजूद भावना ने यहां भी रंग भर दिया।

जेल प्रशासन और समाजसेवी संस्था खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम में 36 महिला बंदियों ने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखा।

जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग के विशेष निर्देश पर दो दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। सादगी और भक्तिभाव से भरे इस आयोजन में व्रती महिलाओं के लिए पूजन सामग्री, साड़ी, मिट्टी के करवे और संपूर्ण श्रृंगार सामग्री की व्यवस्था कराई गई, ताकि वे पारंपरिक विधि-विधान के साथ यह पर्व मना सकें।

त्योहार की खुशी बढ़ाने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला बंदियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सभी व्रती महिलाओं को करवा चौथ व्रत से संबंधित सामान वितरित किए गए।

व्रत रखने वाली 36 महिलाओं में से 13 महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पति भी इसी जेल में निरुद्ध हैं। जेल प्रशासन ने इन दंपतियों को शाम में मुलाकात का विशेष अवसर देने की व्यवस्था की है।

जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि जिला कारागार मथुरा में कुल 84 महिलाएं निरुद्ध हैं, जिनमें से 30 ने करवाचौथ का व्रत रखा है। हमारा प्रयास है कि जेल में निरुद्ध महिलाएं भी अपने सामाजिक और धार्मिक पर्वों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मना सकें। ऐसे आयोजनों से उनके मनोबल में वृद्धि होती है और उन्हें मुख्यमधारा में लौटने की प्रेरणा मिलती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को मैनुअल के अनुसार व्रत वाली डाइट दी जा रही है।

 

 

