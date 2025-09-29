Karur Stampede Victims : करूर भगदड़ हादसे में युवा कपल की मौत, परिवार में मातम

भारत समाचार

Sep 29, 2025, 02:34 AM
तमिलनाडु : करूर भगदड़ हादसे में युवा कपल की मौत, परिवार में मातम

करूर: तमिलनाडु के करूर में एक युवा कपल की मौत हो गई, जिनकी कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी और दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे। उनकी मौत से परिवार में मातम छा गया।

तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) नेता और अभिनेता विजय की शनिवार रात हुई राजनीतिक रैली के दौरान मची भगदड़ में 40 लोग मारे गए, जिनमें बचपन के प्रेमी और जल्द ही सगाई करने वाले जोड़े, एम. आकाश (26) और एस. गोकुलश्री (26) भी शामिल थे।

आईटी पेशेवर आकाश और वल्लुवर कॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट में गेस्ट लेक्चरर गोकुलश्री अगले महीने सगाई और अगले साल जनवरी में शादी करने की योजना बना रहे थे।

शनिवार को, यह कपल गोकुलश्री के बड़े भाई प्रभाकरण के साथ 'विजय अन्ना' की एक झलक पाने गया। विजय के देरी से पहुंचने के बाद बढ़ती भीड़ के बेकाबू होने पर घंटों इंतजार दहशत में बदल गया।

प्रभाकरण ने बताया, "हम कार्यक्रम स्थल के पास एक घर की छत पर थे। जब हमने नीचे उतरने की कोशिश की, तो भीड़ उमड़ पड़ी। मेरी बहन ने मुझे वहां से हटने के लिए कहा क्योंकि मेरी हाल ही में एंजियोप्लास्टी हुई थी।"

कुछ ही मिनटों बाद, आकाश और गोकुलश्री भीड़ में फंस गए। भावुक होते हुए उन्होंने बताया, "मेरी मां ने शनिवार शाम 6 बजे हमें वापस आने के लिए फोन किया, लेकिन हम वहीं रुक गए।"

पोस्टमॉर्टम के बाद रविवार सुबह उनके शव उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए गए और उसी दिन बाद में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

इस हादसे ने पूरे तमिलनाडु को झकझोर कर रख दिया है। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन करूर पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि रिपोर्ट में खामियों का खुलासा होगा और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

 

 

