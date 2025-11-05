Karur Stampede : करूर भगदड़ पर डीएमके और टीवीके आमने-सामने, इलंगोवन बोले-सच उजागर होने का डर क्यों?

चेन्नई: करूर भगदड़ हादसे को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच डीएमके और टीवीके आमने-सामने आ गए हैं। घटना में 41 लोगों की मौत के बाद टीवीके प्रमुख विजय द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर डीएमके ने प्रतिक्रिया दी है।

डीएमके प्रवक्ता टीकेएस इलंगोवन ने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद एक जिम्मेदार सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि वह सच का पता लगाए।

उन्होंने कहा, "जब भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई, तो हमारा दायित्व था कि यह पता लगाया जाए कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसी उद्देश्य से हमने एक आयोग का गठन किया है। आयोग की भूमिका है कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और तथ्य सामने लाए। हमने वही किया है, जो एक संवेदनशील सरकार को करना चाहिए।"

इलंगोवन ने टीवीके प्रमुख के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, "अगर कोई चाहता है कि इस मामले की जांच राज्य सरकार न करे, तो इसकी एक ही वजह हो सकती है कि वे डर रहे हैं कि उनके द्वारा की गई गलतियां उजागर न हो जाएं।"

टीवीके प्रमुख विजय ने बुधवार को महाबलीपुरम में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार द्वारा राजनीति किए जाने का आरोप लगाया। विजय ने कहा कि करूर की घटना में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, वे भारी दर्द और सदमे से गुजर रहे हैं।

हमने इस दुख की घड़ी में कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं की। हम चुप रहे, लेकिन इसके बावजूद सत्ताधारी पार्टी ने लगातार हमले किए और विधानसभा में हमारे खिलाफ उकसाने वाली बातें कही गईं।

विजय ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 15 अक्टूबर के भाषण को 'शत्रुतापूर्ण' बताया। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री अक्सर दावा करते हैं कि वे राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन उनके भाषण में हमारे प्रति अत्यधिक वैमनस्यता थी। इस दुख की घड़ी में हम पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है।"

करूर भगदड़ मामले ने तमिलनाडु की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट दिया है। एक ओर सरकार द्वारा गठित जांच आयोग पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर टीवीके इसे राजनीतिक प्रतिशोध और संवेदनहीनता बता रही है।

