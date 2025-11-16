Kartar Singh Sarabha : स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा का जीवन सदैव मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा: अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा के बलिदान दिवस पर उन्हें याद करते हुए कहा कि सराभा का जीवन हर एक राष्ट्रभक्त के लिए मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “देश की स्वतंत्रता को जीवन का ध्येय बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा जी को कोटि-कोटि नमन करता हूं। गदर पार्टी के माध्यम से उन्होंने विदेश में रह रहे भारतीयों को मां भारती की स्वाधीनता के लिए प्रेरित किया। उनके बलिदान से उपजे जनाक्रोश ने आजादी के आंदोलन को और अधिक प्रखर बना दिया। करतार सिंह सराभा जी का जीवन हर एक राष्ट्रभक्त के लिए मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा।“

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मां भारती की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हंसते-हंसते प्राणोत्सर्ग कर देने वाले महान क्रांतिकारी, अमर शहीद करतार सिंह सराभा जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके साहस, त्याग एवं बलिदान की गाथा युगों-युगों तक हर भारतवासी को प्रेरित करती रहेगी।“

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पोस्ट में लिखा, “महान क्रांतिकारी अमर शहीद करतार सिंह सराभा जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटिश: नमन।“

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अल्पायु में ही अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर क्रांतिकारी शहीद करतार सिंह सराभा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! उनका जीवन साहस व देशभक्ति का प्रतीक है जो हर भारतीय के हृदय में आज भी अमर प्रेरणा बनकर विद्यमान है।“

उत्तराखंड भाजपा की ओर से एक्स पोस्ट में लिखा, “शौर्य, साहस, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति, महान क्रांतिकारी शहीद करतार सिंह सराभा की पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन। देश की स्वतंत्रता के लिए आपने जिस निडरता और अटूट समर्पण के साथ संघर्ष किया, वह सदैव आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।“

--आईएएनएस