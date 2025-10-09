Vijaypur Bank Robbery : विजयपुर के एसबीआई बैंक डकैती मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

विजयपुर: कर्नाटक के विजयपुर जिले के चड़चन कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक शाखा में 16 सितंबर को हुई डकैती के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटी गई नकदी और सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। एक आरोपी को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था।

जिला पुलिस अधीक्षक लक्समन निम्बारगी ने पत्रकारों को बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में लूटी गई नकदी और सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं, जबकि मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्होंने बताया कि 16 सितंबर की शाम तीन नकाबपोश अज्ञात व्यक्तियों ने बैंक में प्रवेश किया था। उन्होंने पिस्तौल और चाकू दिखाकर कर्मचारियों को बांध दिया और स्ट्रॉन्ग रूम से लगभग 1.4 करोड़ रुपए नकद और 20 करोड़ रुपए के 20 किलो सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे।

बैंक प्रबंधक तारकेश्वर गंगप्पा वेंकटेश की शिकायत पर चड़चन पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मुख्य आरोपी ने बताया कि उसने ही बैंक लूटने की साजिश रची थी और कई बार बैंक आया था। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि बैंक लूटने के लिए मंगलावेड़ा से एक कार चुराई गई थी और उसका इस्तेमाल किया गया था।

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि डकैती के बाद भागने के लिए आरोपियों ने मारुति इको कार का इस्तेमाल किया था, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के हुलाजंती गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने हुलाजंती गांव में तलाशी अभियान चलाया, जहां पुलिस ने मौके से 888.33 ग्राम सोने के आभूषण और 1,03,160 रुपए नकद बरामद किए। पूछताछ में मुख्य आरोपी का पता चला, जिसे पुलिस ने 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया।

वहीं मुख्य आरोपी की निशानदेही पर तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में कुल 9.01 किलोग्राम सोना और 86,31,220 रुपए नकद जब्त किए जा चुके हैं। बाकी की तलाशी जारी है।