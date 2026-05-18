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कर्नाटक : तुमकुरु में 17 साल की लड़की की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार

तुमकुरु में ऑनर किलिंग का मामला, पिता ने बेटी की हत्या स्वीकार की
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Dainik Hawk·
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May 18, 2026, 10:22 AM
कर्नाटक : तुमकुरु में 17 साल की लड़की की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार

तुमकुरु: कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हत्या का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। पुलिस ने 17 साल की एक लड़की की हत्या के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

मृतक लड़की की पहचान मेघना के तौर पर हुई है। वह कल्लम्बेल्ला पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले निंबेमरदहल्ली गांव की रहने वाली थी। आरोपी पिता की पहचान 48 साल के तिम्मरायप्पा के तौर पर हुई है।

पुलिस के मुताबिक, तिम्मरायप्पा ने कथित तौर पर अपनी बेटी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसे अपनी बेटी के एक दूर के रिश्तेदार के साथ प्रेम-संबंध पर आपत्ति थी।

जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने 16 अप्रैल को मेघना की हत्या कर दी और उसके शव को अपने खेत के नजदीक एक पानी के स्रोत के पास दफना दिया। बाद में उसने यह दावा करते हुए मेघना को खोजने का नाटक किया कि वह लापता हो गई है।

पुलिस ने मौके का मुआयना किया और जरूरी जानकारियां जुटाई। वहीं, एडिशनल कमिश्नर और तहसीलदार की मौजूदगी में शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।

मेघना 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। पुलिस ने बताया कि उसका अपनी मां की तरफ के एक रिश्तेदार लड़के के साथ प्रेम-संबंध था, जिसका उसके पिता ने जोरदार विरोध किया था।

बताया जाता है कि उसकी मां ने उसे सलाह दी थी कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, 18 साल की होने तक इंतजार करे और शादी के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले।

शुरुआती जांच में पता चला है कि मेघना ने छह महीने पहले कॉलेज जाना बंद कर दिया था और वह घर पर ही रह रही थी। वह 16 अप्रैल से लापता थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ के बावजूद परिवार उसका पता नहीं लगा पाया। तीन दिन बाद, उसकी मां ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

शिकायत दर्ज होने के बाद, आरोपी पिता कथित तौर पर यह कहकर घर से निकल गया कि वह अपनी बेटी को खोजने जा रहा है। उसकी लंबे समय तक गैर-मौजूदगी से शक पैदा हुआ और मेघना की मां ने पुलिस को इसकी सूचना दी।

गांव लौटने पर पुलिस ने तिम्मरायप्पा को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान, उसने शुरू में दावा किया कि वह तिरुपति और धर्मस्थल जैसे तीर्थस्थलों की यात्रा पर गया था। हालांकि, बाद में उसने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया।

इस मामले में पुलिस की ओर से आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम

 

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