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Karnataka Power Supply : कर्नाटक सरकार इंटेल के बेंगलुरु कैंपस को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी

इंटेल कैंपस के लिए 24x7 बिजली सप्लाई मजबूत करने को सरकार की नई योजना
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Dainik Hawk·
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Apr 01, 2026, 04:08 AM
कर्नाटक सरकार इंटेल के बेंगलुरु कैंपस को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी

बेंगलुरु: मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कर्नाटक के ऊर्जा विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) गौरव गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद, बेंगलुरु में इंटेल के एसआरआर4 कैंपस को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

एसआरआर4 कैंपस, जो इंटेल इंडिया के रिसर्च और डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग ऑपरेशन्स का एक अहम हिस्सा है, कंपनी की ग्लोबल गतिविधियों में एक जरूरी भूमिका निभाता है।

यह अमेरिका के बाहर इंटेल के सबसे बड़े रिसर्च और डेवलपमेंट हब्स में से एक है और चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, डेटा सेंटर और क्लाउड टेक्नोलॉजी, वैलिडेशन और टेस्टिंग, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती टेक्नोलॉजी सहित मुख्य कामों में मदद करता है।

मीटिंग के दौरान, इंटेल के बेंगलुरु ऑफिस के अधिकारियों ने बिजली में बार-बार आने वाली रुकावटों की बात उठाई और बताया कि वे अभी ग्रिड बिजली पर निर्भर हैं, जिसके साथ गैस और डीजल बैकअप सिस्टम भी इस्तेमाल किए जाते हैं।

हालांकि कुल मिलाकर बिजली की सप्लाई स्थिर रही है, लेकिन इन दिक्कतों की वजह से बिजली की विश्वसनीयता को और मजबूत करने के लिए एक विस्तृत समीक्षा की जरूरत महसूस हुई।

एक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले तरीके पर जोर देते हुए, गुप्ता ने कहा कि ग्रिड बिजली को मुख्य आधार (बेस लोड) के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि गैस और डीजल का इस्तेमाल सिर्फ दूसरे या आपातकालीन स्रोतों के तौर पर किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि राज्य की लगभग 50 प्रतिशत ग्रिड बिजली ग्रीन एनर्जी से पैदा होती है, जो कर्नाटक की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है।

मीटिंग के दौरान तुरंत, कम समय के लिए, मध्यम समय के लिए और लंबे समय के लिए कुछ उपायों पर सहमति बनी।

इन उपायों में बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (बेस्कॉम) द्वारा 24 घंटे के अंदर 2 एमवीए बिजली की सप्लाई बढ़ाना, 15 दिनों के अंदर ग्लोबल टेक पार्क से 800 मीटर लंबी केबल बिछाने की एक छोटी अवधि की योजना, और कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) द्वारा हागादुर से एक्सोरा तक 220 केवी की अंडरग्राउंड केबल बिछाने का एक मध्यम अवधि का अपग्रेड शामिल है, जिसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।

लंबे समय के लिए, इंटेल अपने कैंपस के अंदर एक खास 66 केवी सबस्टेशन बनाएगा ताकि बिजली की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। केपीटीसीएल के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अभी बिजली की सप्लाई सिर्फ़ एक 66 केवी स्रोत से हो रही है, और आने वाले महीनों में एक और स्रोत जोड़ने की कोशिशें चल रही हैं।

गैस की सप्लाई के मामले में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने साफ किया कि सप्लाई पर कोई रोक नहीं है और गैस की उपलब्धता को 'पूल्ड' और 'स्पॉट' गैस के मिश्रण के जरिए मैनेज किया जा रहा है। सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर भी जोर दिया गया।

इंटेल का एसआरआर4 कैंपस, जो 6,20,000 वर्ग फुट में फैला एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट भवन है और 2018 में बनकर तैयार हुआ था, अपनी उन्नत निर्माण तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें 'वन स्टोरी हाई टेक्नोलॉजी' नामक एक विशेष तरीका अपनाया गया, जिससे निर्माण में लगने वाला समय काफी कम हो गया।

यह बैठक एक स्पष्ट रूपरेखा और विभिन्न एजेंसियों के बीच एक समन्वित कार्ययोजना के साथ संपन्न हुई, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कैंपस में बिजली की आपूर्ति स्थिर, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार बनी रहे।

--आईएएनएस

 

 

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