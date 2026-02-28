Karnataka Government School Reforms : सरकारी स्कूलों का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता : कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा

बेंगलुरु: कर्नाटक के प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा है कि सरकारी स्कूलों को मजबूत करना और राज्य के बच्चों के हित में टीचरों के मुद्दों पर ध्यान देना सरकार का मुख्य मकसद है।

वह शनिवार को कर्नाटक स्टेट प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के 55वें गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन और स्टेट-लेवल एजुकेशनल मेगा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद बोल रहे थे।

पिछले दो सालों में, लगभग 14,499 टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि टीचर्स, खासकर नॉर्थ कर्नाटक क्षेत्र में, के सामने आने वाले ट्रांसफर के मुद्दों को हल करके टीचर-फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन पर भी जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार, राज्य भर के 46,000 सरकारी स्कूलों में एक साथ पेरेंट-टीचर मीटिंग की गईं, जिससे स्कूल के विकास में कम्युनिटी की भागीदारी बढ़ी है।

बच्चों को अंडे, दूध, जूते, मोजे और पौष्टिक खाना देने की योजनाओं को तेज किया गया है। मंत्री ने टीचर्स से इस साल सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट 20 प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा।

बच्चों में परीक्षा का डर खत्म करने के लिए हर साल तीन परीक्षाएं कराने का सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक मॉडल पहल है। उसी स्टेज पर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 'शिक्षण रामय्या', उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को 'संघ मित्र' और विधान परिषद सदस्य पुत्तन्ना को 'शिक्षक सैनिका' की उपाधि दी गई।

कार्यक्रम के दौरान, शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मंत्री को 'गुरुकुल' की उपाधि से सम्मानित किया गया।

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हमने गांवों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर स्कूल शुरू करने की नीति बनाई है। ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सीएसआर फंड में 8,000-10,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। बच्चों को शिक्षा की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "अच्छा काम करने वाले प्राइवेट स्कूलों को इन सरकारी स्कूलों को गोद लेने और टीचरों को अपॉइंट करने का निर्देश दिया गया है। इस पहल के जरिए 90,000 टीचिंग पोस्ट भरी जानी हैं। इसे आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "हमें टीचरों पर बहुत भरोसा है और हम कई मुद्दों को हल करने के लिए ईमानदारी से फैसले ले रहे हैं। हमने देखा है कि 1 लाख से ज्यादा टीचिंग पोस्ट खाली हैं। हाल ही में, हमने युवाओं के भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और 2.50 लाख पोस्ट में से 56,000 पोस्ट पर भर्ती को मंजूरी दी। हमने कैबिनेट मीटिंग में लगभग पाँच घंटे तक इन फैसलों के फायदे और नुकसान पर चर्चा की।"

डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिवकुमार ने कहा, "आपका रोल सिर्फ़ इतिहास पढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए; आपको बच्चों को इतिहास बनाने के लिए तैयार करना चाहिए। आप सिर्फ स्कूल आने वाले बच्चों को ही नहीं पाल रहे हैं, बल्कि आप खुद समाज को भी बना रहे हैं। जब आपके पढ़ाए हुए छात्र बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है, उसकी बराबरी कोई और पल नहीं कर सकता।"

--आईएएनएस