Shamnoor Shivashankarappa : कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमनूर शिवशंकरप्पा का निधन, सीएम-डिप्टी सीएम ने जताया दुख

बेंगलुरु: कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा का रविवार को बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने उनके निधन पर दुख जताया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने शोक संदेश में कहा, "पूर्व मंत्री, विधायक, ऑल इंडिया वीरशैव लिंगायत महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट और पार्टी के सीनियर नेता शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन की खबर दुखद है। एक ऐसे राजनेता के जाने से समाज और दुखी हुआ है, जिन्होंने अपने लंबे पब्लिक जीवन में आरोपों और आरोपों से दूर रहकर अपनी ताकत लोगों की भलाई में लगाई।"

सीएम ने आगे कहा, "दावणगेरे जिले को एक मॉडल जिला बनाने में शिवशंकरप्पा का काम उन्हें लोगों के मन में अमर कर देगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की आत्मा को शांति मिले और उनके बेटे एस.एस. मल्लिकार्जुन और उनके परिवार को यह दुख सहने की ताकत मिले।"

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शिवशंकरप्पा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "पूर्व मंत्री, विधायक, ऑल इंडिया वीरशैव लिंगायत महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।"

डिप्टी सीएम ने आगे लिखा, "शिवशंकरप्पा, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया, ने शिक्षा के क्षेत्र में खास योगदान दिया। उनके जाने से देश और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार और सपोर्टर्स को यह दुख सहने की ताकत दें।"

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने शोक संदेश में लिखा, "ऑल इंडिया वीरशैव लिंगायत महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट, सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री, शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन की खबर से बहुत सदमा लगा है। उन्होंने एक बिजनेसमैन, विधायक और मंत्री के तौर पर देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके जाने से देश ने एक सीनियर सफल पॉलिटिशियन और समुदाय ने वीरशैव लिंगायत समुदाय के एक लीडर के तौर पर अपना सीनियर गाइड खो दिया है, जिन्होंने पूरे समाज की एकता और खुशहाली के लिए लगातार काम किया।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्रीयुत की आत्मा को शांति दें और उन्हें अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मैं उनके परिवार और उनके अनगिनत फैंस के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें बुजुर्ग के जाने का दर्द सहने की ताकत दें।"

--आईएएनएस