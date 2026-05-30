कर्नाटक : कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, मुख्यमंत्री पद के लिए नए नेता का होगा चुनाव

नई दिल्ली: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) ने मुख्यमंत्री पद से सिद्दारमैया के इस्तीफे के बाद चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच शनिवार को एक बैठक बुलाई है।

यह बैठक कांग्रेस विधायक दल के नए नेता का चुनाव करने के लिए बुलाई गई है, जिन्हें पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है।

सीएलपी की बैठक शाम 4 बजे विधान सौध के कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू होगी। सिद्दारमैया, जो वर्तमान में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार, एआईसीसी के महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधान परिषद में सदन के नेता एन.एस. बोस राजू तथा पार्टी के सभी कार्यकारी अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे।

इसकी घोषणा कांग्रेस विधायक दल के सचिव और विधायक अल्लामप्रभु पाटिल ने की।

विधानसभा के सभी सदस्यों (एमएलए), विधान परिषद के सदस्यों (एमएलसी), लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों से बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है।

इस बीच, सिद्दारमैया कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। उनके शुक्रवार शाम 5.30 बजे बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे पहुंचने की उम्मीद है।

दिल्ली से रवाना होने से पहले सिद्दारमैया, डी.के. शिवकुमार, कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्दारमैया और पूर्व मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने साथ दोपहर का भोजन किया।

सिद्दारमैया ने दिल्ली में एआईसीसी के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। बाद में उन्होंने डी.के. शिवकुमार और पूर्व मंत्री के.जे. जॉर्ज के साथ कुछ समय तक चर्चा की।

इस बीच, कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि डी.के. शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और संभवतः अगले दो दिनों के भीतर शपथ ले सकते हैं।

आईएएनएस से बातचीत में पाटिल ने कहा, "शिवकुमार पहले से ही मुख्यमंत्री पद के लिए नामित हैं। कल जब पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिल्ली में हुई बातचीत के बारे में बताया, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दी गई थी और यह तय हुआ है कि शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। उसी समय यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि अब शिवकुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे।"

--आईएएनएस

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