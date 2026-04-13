Karnataka Cabinet Reshuffle : कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल की मांग तेज, कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में मिले

बेंगलुरु: कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में कांग्रेस की राज्य इकाई के कई विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, जिनमें से करीब 15 विधायकों ने कर्नाटक भवन में एक बैठक भी की है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कैबिनेट में फेरबदल के मुद्दे पर चर्चा हुई और समर्थन के तौर पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

सूत्रों के मुताबिक, इस अनौपचारिक बैठक में कई विधायकों ने हिस्सा लिया और कैबिनेट में फेरबदल की जरूरत पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं और अब नए चेहरों को मौका देने की जरूरत है। बैठक के दौरान, विधायकों ने कथित तौर पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मंत्री पद और ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग का समर्थन किया गया।

सूत्रों ने बताया कि विधायक अपनी मांगें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखेंगे।

इसी बीच, विराजपेट के विधायक और मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार एएस पोनन्ना ने कहा कि वरिष्ठ विधायकों ने राज्य में कैबिनेट में फेरबदल की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मांग को किसी भी तरह से बगावत या पार्टी विरोधी गतिविधि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

पोनन्ना ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं। इस पृष्ठभूमि में, पार्टी के भीतर कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि कई विधायकों ने पहले भी मंत्री पद की मांग करते हुए पत्र लिखे थे, और उन्होंने खुद भी उनमें से एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

उन्होंने कहा कि विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान वरिष्ठ विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कैबिनेट में फेरबदल का अपना अनुरोध उनके सामने रखा। पोनन्ना ने आगे कहा, "विधायकों ने संकेत दिया था कि वे आलाकमान से संपर्क करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

पोनन्ना ने कहा कि किसी भी सरकार में कैबिनेट में फेरबदल और मंत्री पद की मांग होना एक आम बात है, और इसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट में किसी भी तरह के फेरबदल पर अंतिम फैसला आलाकमान, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ही लेंगे। उन्होंने कहा, "अगर कैबिनेट में फेरबदल होता है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जिले को भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिले।"

--आईएएनएस