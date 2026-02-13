BY Vijendra Statement : 'पीएम मोदी को बर्दाश्त नहीं कर सकती कांग्रेस' : कर्नाटक भाजपा प्रमुख ने 'वीबी-जी राम जी' के विरोध पर कहा

बेलगावी: 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन' (ग्रामीण) अधिनियम के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ योजना का विरोध नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर सकती।

केंद्र की पहल 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम पर एक जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए, विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम का विरोध स्कीम के बारे में नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को बर्दाश्त नहीं कर सकती।

उन्होंने आरोप लगाया, "सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं। गरीब लोग जिला और तालुक अस्पतालों में परेशान हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्र खोले, तो उन्होंने (कांग्रेस) उसमें भी रुकावट डालने की कोशिश की। आजादी के बाद से, अब केंद्र में एक गैर-कांग्रेसी पार्टी का शासन है, जो कांग्रेस की 'एलर्जी' की जड़ है।"

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "पिछले तीन आम चुनावों में, केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई है। पिछड़े वर्ग के एक नेता, नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस नेता यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरा है।"

विजयेंद्र ने आरोप लगाया, "देश पर करीब 60 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि वह गरीबी खत्म कर देगी। इस बेशर्म कांग्रेस पार्टी ने गरीबी खत्म करने के बजाय गरीबों को ही खत्म कर दिया है, क्योंकि वह देश से गरीबी हटाने में नाकाम रही है।" उन्होंने अमीर बनने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। उन्होंने पूछा कि क्या कर्नाटक सरकार पिछले ढाई साल में एक भी नई विकास की योजना शुरू कर पाई है।

विजयेंद्र ने आरोप लगाया, "वे (कांग्रेस) कर्नाटक में गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 2,000 रुपए देने के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं। दूसरी ओर, स्कीम के लिए फंड नहीं जुटा पाने पर, उन्होंने राज्य में एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट रखा है।"

उन्होंने कहा कि यह पक्का नहीं है कि राज्य में 500 मीटर के अंदर कोई मेडिकल शॉप मिलेगी या नहीं, लेकिन उस दूरी पर शराब की दुकान जरूर मिल जाएगी। किराने की दुकानों में शराब बेचने की इजाजत देना इस नाकाबिल कांग्रेस वाली कर्नाटक सरकार की कामयाबी है।

विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 2,000 रुपए देना और उसी घर से शराब बेचकर 10,000 रुपए निकालना इस (कर्नाटक) सरकार की असली कामयाबी है। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) को पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वीरशैव और वोक्कालिगा समुदाय के गरीब लोग नहीं दिखते?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पूछा, "मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या आप पिछले ढाई साल में कर्नाटक में काम करने वाले समुदायों की रोजी-रोटी को मजबूत नहीं कर पाए हैं?" और कहा कि इसका जवाब नहीं है।

उन्होंने आलोचना की कि कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास अपने ही एमएलए को फंड देने की भी क्षमता नहीं है। विजयेंद्र ने आरोप लगाया, "अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने रूलिंग पार्टी के विधायक के लिए विदेश दौरे करवाए हैं। ऐसी बेशर्म कांग्रेस सरकार से राज्य के विकास की उम्मीद करना नामुमकिन है।"

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 'वीबी-जी राम जी' पहल के तहत एक नया कानून लागू किया है। "पहले, 'काम के बदले अनाज' नाम की एक योजना थी, जो बाद में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा बन गई।"

विजयेंद्र ने आरोप लगाया, "आज, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसे एक नया रूप दिया है, कई सुधार किए हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, और इसे असरदार तरीके से लागू किया है। जाहिर है, कांग्रेस न केवल इसकी आलोचना कर रही है बल्कि विज्ञापन भी दे रही है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा सत्र में, 'वीबी-जी राम जी' अधिनियमन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया था।" उन्होंने पूछा कि पिछले ढाई साल में कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार की किस योजना का स्वागत किया है।

उन्होंने आरोप लगाया, "प्रधानमंत्री ने देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए नई शिक्षा नीति पेश की, लेकिन कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ने इसमें रुकावट डाली। केंद्र सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए जमा कर रही है। जब बी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 4,000 रुपए और दिए, जो देश के किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं किया था, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया।"

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के पुराने नेता बसवराज बोम्मई द्वारा लागू की गई रैथा विद्यानिधि स्कीम को भी रोक दिया गया। उन्होंने आगे कहा, "जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'एक देश, एक चुनाव' के आइडिया के साथ आगे बढ़े, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य में किसानों की जमीन पर कथित कब्जे को रोकने के लिए वक्फ एक्ट में बदलाव पेश किए, तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया।"

--आईएएनएस