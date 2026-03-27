Karnataka BJP Protest : कांग्रेस सरकार अगर ईंधन के दाम बढ़ाती है, तो हम कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे: आर. अशोक

बेंगलुरु: कर्नाटक भाजपा ने शुक्रवार को राज्य की कांग्रेस सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश करने पर तीव्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही हाल ही में कीमतों में कमी के लिए केंद्र सरकार की सराहना भी की।

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष के नेता आर. अशोक ने श्री रामनवमी के अवसर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले, जब घी पर जीएसटी कम की गई थी, तब कांग्रेस सरकार ने कीमतें बढ़ा दी थीं।

उन्होंने कहा कि अगर अब वे ईंधन की कीमतें बढ़ाते हैं, तो हम कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। कीमतों में कमी को चुनावों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं। चाहे कितने भी अच्छे कदम उठाए जाएं, कांग्रेस नेता उनकी आलोचना करते हैं। वे अभी भी वही कर रहे हैं।

बेंगलुरु में आईपीएल मैचों के संबंध में अशोक ने कहा कि सरकार को उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। पहले, पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के अभाव में, विधान सौधा में आरसीबी खिलाड़ियों के साथ मंत्रियों के फोटोशूट के दौरान हुई एक घटना में 11 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अगर कोई अप्रिय घटना होती है, तो सरकार जिम्मेदार होगी।

उन्होंने आगे कहा कि अगर विधायकों को टिकट दिए गए तो वे उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं को दे देंगे।

उन्होंने कहा, “मैं आईपीएल मैच देखने नहीं जाऊंगा। वीआईपी टिकट दूसरों को दिए जा सकते हैं। इसके लिए एक उचित नीति बनाई जानी चाहिए। हमने सुझाव दिया है कि टिकट ऑनलाइन जारी किए जाएं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और आने वाले दिनों में और अधिक कर लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में ही उन्होंने लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया है। इस पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। जक्कूर स्थित विमानन प्रशिक्षण विद्यालय को बंद करके एक परिसर बनाने का प्रस्ताव था, जिसका हमने सदन में विरोध किया और उसे जारी रखा। हमने टी. नरसिपुरा स्थित रेशम उत्पादन कारखाने की छह एकड़ भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास का भी विरोध किया, और मंत्री ने अब आश्वासन दिया है कि कारखाना बंद नहीं होगा।

--आईएएनएस