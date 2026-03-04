भारत समाचार

Karnataka Reservation Policy : कर्नाटक सरकार भर्ती में अंदरूनी आरक्षण लागू करे, नहीं तो आंदोलन का सामना करे : भाजपा

6 मार्च से बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, सरकार पर आरक्षण और भर्ती में लापरवाही का आरोप
Mar 04, 2026, 01:27 PM
बेंगलुरु: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने चेतावनी दी है कि सरकार को अंदरूनी आरक्षण लागू करके खाली पदों को भरना चाहिए और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाने चाहिए, ऐसा न करने पर भाजपा को जोरदार आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

बुधवार को बेंगलुरु में भाजपा के प्रदेश कार्यालय, जगन्नाथ भवन में मीडिया से बात करते हुए, विजयेंद्र ने कहा कि रिजर्वेशन की लिमिट 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर दी गई है।

उन्होंने कहा, "आप 50,000 वैकेंसी भरते हैं या एक लाख वैकेंसी, यह आप पर है। हमारी मांग है कि सभी खाली पोस्ट भरी जाएं। भाजपा सरकार ने रिजर्वेशन बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर दिया और सभी कम्युनिटी को इंसाफ दिलाया। उसी आधार पर, दबे-कुचले और पिछड़े कम्युनिटी के लिए अंदरूनी रिजर्वेशन को ध्यान में रखकर ये पोस्ट भरी जानी चाहिए।"

ध्यान दें कि सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह 50,000 से ज्यादा पोस्ट के लिए भर्ती शुरू करेगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ बार-बार अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "अगर आपको इन समुदायों की थोड़ी भी चिंता है, तो कोर्ट से जुड़ी टेक्निकल बातों का हवाला न दें। उन्हें नौकरी दें और इंसाफ दिलाएं।" उन्होंने सरकार से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को न्याय दिलाने की अपील की।

सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि समुदायों की रक्षा करने का दावा करते हुए, वह उन्हें नुकसान भी पहुंचा रही है, इसे उन्होंने 'माफ न करने लायक अपराध' बताया।

उन्होंने राज्य सरकार के पुराने रिजर्वेशन स्ट्रक्चर के तहत भर्ती करने के कथित कदम पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि यह 'राज्य में अशांति फैलाने जैसा है।'

विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री को दबे-कुचले समुदायों के सब्र का इम्तिहान लेने के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "हमें नहीं पता कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब तक रहेंगे। लेकिन दबे-कुचले और पिछड़े समुदायों को भड़काएं नहीं। अगर अंदरूनी रिजर्वेशन लागू किए बिना खाली पोस्ट भरी जाती हैं, तो इसके बाद होने वाले किसी भी घटनाक्रम के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।" उन्होंने मुख्यमंत्री से सही फैसला लेने की अपील की।

उन्होंने कहा कि युवा पहले से ही विरोध कर रहे हैं क्योंकि कई लोग नौकरी के लिए उम्र की सीमा पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "उनका सब्र खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री, जो न्याय दिलाने की स्थिति में हैं, उन्हें उनकी चिंताओं को दूर करके अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी चाहिए।"

विजयेंद्र ने यह भी घोषणा की कि 6 मार्च से बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शनों की एक सीरीज शुरू होगी, जो विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही होगी।

उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता जल्द ही विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगी, क्योंकि सरकार ने अपने आश्वासनों का सम्मान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गेस्ट लेक्चरर भी अधूरे वादों को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

108 एम्बुलेंस सर्विस का जिक्र करते हुए, उन्होंने दावा किया कि एम्बुलेंस खराब पड़ी हैं और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है।

उन्होंने बेंगलुरु में कचरे के संकट की ओर इशारा किया और कहा कि सिविक वर्कर भी विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं, और कहा कि आने वाले दिनों में कई आंदोलन होंगे। उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। राज्य में अराजकता फैल गई है।"

विजयेंद्र ने आगे दावा किया कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के विधायक भी बगावत कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा, "अगर आपको अपनी ही पार्टी के विधायक को शांत करने के लिए विदेश दौरे करने पड़ें, तो इससे पता चलता है कि सरकार गिर गई है। कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है। कर्नाटक विकास से वंचित रहा है। यहां तक ​​कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी बगावत कर रहे हैं। यही सच्चाई है।”

उन्होंने मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार पर आरोप लगाना बंद करने और इसके बजाय राज्य के अंदर के जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की।

--आईएएनएस

 

 

