भारत समाचार

Karnataka Meeting : शिवकुमार ने 8 दिसंबर को होने वाली सर्वदलीय बैठक स्थगित करने का ऐलान किया

डीके शिवकुमार ने व्यस्तताओं का हवाला देकर सर्वदलीय बैठक टाली
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 04, 2025, 03:40 AM
शिवकुमार ने 8 दिसंबर को होने वाली सर्वदलीय बैठक स्थगित करने का ऐलान किया

नई दिल्ली: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि 8 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक स्थगित कर दी है।

उन्होंने कहा, “हम कर्नाटक के विपक्षी नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से बात करेंगे और जल्द ही एक सही तारीख की घोषणा करेंगे।”

शिवकुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और वी. सोमन्ना की उसी दिन रिव्यू मीटिंग हैं और वे शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी संसद में एक बिल पेश करना है।

उन्होंने कहा, “मैंने प्रह्लाद जोशी से बात की। उन्होंने कहा कि वह शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री उस दिन एक मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में विपक्षी नेताओं, सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को एक साथ शामिल होना चाहिए। हमें राज्य की भलाई के लिए एक आवाज में बोलने की जरूरत है, और यही इस तैयारी का मकसद है।”

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कहा है कि संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र और भारी सरकारी काम के बोझ के कारण, उनके लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई सांसदों की मीटिंग में शामिल होना मुमकिन नहीं होगा। शिवकुमार ने कहा कि अगली मीटिंग में एमपी को उन मुद्दों के बारे में बताया जाएगा, जिन्हें उन्हें उठाना है और हर मामले के लिए लीडरशिप तय की जाएगी।

भाजपा की इस आलोचना पर कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 43 लाख रुपए की घड़ी पहने हुए हैं, उन्होंने कहा, “किसने कहा कि घड़ी 43 लाख रुपए की है? सात या आठ साल पहले जब मैंने इसे खरीदा था तो इसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए थी। अब यह 43 लाख रुपए कैसे हो सकती है? ब्रेकफास्ट मीटिंग के दिन हमें बाद में पता चला कि हम दोनों ने एक ही कंपनी की घड़ियां पहनी हुई हैं।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार के अंदरूनी मुद्दे सुलझ गए हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं था।

--आईएएनएस

 

 

Political LeadersPublic AffairsKarnataka PoliticsAll Party MeetingParliament SessionGovernment Coordinationstate governance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...