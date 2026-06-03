कर्नाटक विधान परिषद की चार सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का किया ऐलान

बेंगलुरु, 3 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस ने बुधवार को कर्नाटक विधान परिषद की सात रिक्त सीटों में से चार सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।

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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा जारी सूची में बी. के. हरिप्रसाद, पी. वी. मोहन, शिवन्ना मालवल्ली और तिप्पन्नप्पा कामकानूर के नाम शामिल हैं।

उम्मीदवारों के चयन ने राजनीतिक हलकों का ध्यान भी आकर्षित किया है, क्योंकि कांग्रेस ने चारों सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से आने वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव से पहले इसे पार्टी का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।

घोषित उम्मीदवारों में बी.के. हरिप्रसाद और टिप्पणप्पा कमकानूर को एक और कार्यकाल के लिए मौका दिया गया है, जबकि पी.वी. मोहन और शिवन्ना मालवल्ली के रूप में दो नए चेहरों को अवसर मिला है।

गौरतलब है कि बी.के. हरिप्रसाद को हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा मतदान के जरिए विधान परिषद के लिए किया जाएगा।

कर्नाटक विधान परिषद की सात सीटें मौजूदा सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुई हैं। इन सीटों पर चुनाव कराने की अधिसूचना सोमवार को कर्नाटक विधानसभा की सचिव एवं रिटर्निंग अधिकारी एम. के. विशालाक्षी ने जारी की थी।

जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें गोविंदराजू, नसीर अहमद, एम. टी. बी. नागराज, प्रताप सिम्हा नायक, टिप्पणप्पा कमकानूर, सुनील वल्यापुरेऔर बी.के. हरिप्रसाद शामिल हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी, जबकि 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे।

यदि आवश्यक हुआ तो 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधान सौधा के कक्ष संख्या 106 में मतदान कराया जाएगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी और चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी।

--आईएएनएस

डीएससी