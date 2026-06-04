कर्नाटक : दो हादसों में चार लोगों की मौत, मृतकों में एक शिशु और बुजुर्ग दंपति शामिल

बेंगलुरु, 4 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर और चामराजनगर जिलों से गुरुवार को दो अलग-अलग दुखद सड़क दुर्घटनाओं की खबर मिली है, जिनमें चार लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 7 महीने का एक शिशु और एक बुज़ुर्ग जोड़ा शामिल है जबकि कई अन्य घायल हो गए।
पहली घटना में, चिक्काबल्लापुर जिले के गुडीबांडे तालुका में नेशनल हाईवे 44 पर सदाली क्रॉस के पास एक केएसआरटीसी बस की टक्कर से एक बुज़ुर्ग जोड़े की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 75 वर्षीय लक्ष्मणा और 70 वर्षीय रत्नम्मा के रूप में हुई है, जो शिदलाघट्टा तालुका के तिरुकाचेनहल्ली गांव के रहने वाले थे।
हादसा उस समय हुआ जब यह जोड़ा दोपहिया वाहन पर सफर कर रहा था। बताया जा रहा है कि वाहन चला रहे लोगों ने आते हुए बस पर ध्यान दिए बिना अचानक मोड़ ले लिया। घटना के समय केएसआरटीसी बस आंध्र प्रदेश के कादिरी से बेंगलुरु जा रही थी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि यह जोड़ा बस के पहियों के नीचे आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना पेरेसंद्रा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
एक अलग घटना में, चामराजनगर तालुका में दोड्डामूदाहाल्ली क्रॉस के पास दो कारों के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में दो लोगों की जान चली गई, जिनमें 7 महीने का एक बच्चा भी शामिल है।
बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार से चालक का नियंत्रण हट गया और वह विपरीत दिशा से आ रही दूसरी कार से जोरदार टक्कर खा गई।
एक कार में सफर कर रहे मुबारक (70) और 7 महीने के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चों समेत पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए चामराजनगर के सीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया।
चामराजनगर ट्रैफिक पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया, मुआयना किया और मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है।
इससे पहले रविवार को चिक्काबल्लापुर जिले के बागेपल्ली शहर के बाहरी इलाके में गंगोत्री पेट्रोल बंक के पास नेशनल हाईवे 44 पर हुए एक सड़क हादसे में चार महिलाओं समेत पाँच लोगों की मौत हो गई थी, और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह घटना तब हुई जब पीड़ित लोग अपना दिन भर का काम खत्म करके एक ऑटो-रिक्शा से अपने घर लौट रहे थे। वे सभी दिहाड़ी मजदूर थे।
--आईएएनएस
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