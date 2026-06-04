कर्नाटक: पूर्व विधायक दत्तात्रेय पाटिल रेवर के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज

कलबुर्गी, 4 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के कलबुर्गी के स्टेशन बाजार पुलिस थाने में पूर्व विधायक दत्तात्रेय पाटिल रेवर के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

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पुलिस के अनुसार, यह पूरा मामला सामाजिक कार्यकर्ता अजगर की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूर्व विधायक ने राज्य सरकार द्वारा आलंद लाडले मशाक दंगा मामले को वापस लेने के फैसले के विरोध में आयोजित एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान विवादित और उत्तेजक टिप्पणी की थी।

शिकायत के मुताबिक, दो दिन पहले आयोजित विरोध प्रदर्शन में मंच से संबोधित करते हुए दत्तात्रेय पाटिल रेवर ने दिवंगत पूर्व मंत्री कमरुल इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि कमरुल इस्लाम कलबुर्गी को 'मिनी पाकिस्तान' बनाना चाहते थे और इसी कारण उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भाषण की सामग्री का प्रारंभिक परीक्षण किया। जांच के दौरान यह पाया गया कि कथित बयान सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके आधार पर पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और भाषण से जुड़े सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटनाक्रम के बाद कलबुर्गी में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, मामले में पूर्व विधायक दत्तात्रेय पाटिल रेवर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

--आईएएनएस

पीएसके