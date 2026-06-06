कर्नाटकः पाकिस्तानी हैंडलर से संबंध रखने के आरोप में दो व्यक्ति गिरफ्तार

तुमकुरु, 6 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के तुमकुरु पुलिस ने शुक्रवार को श्रीरामनगर निवासी अल्लाबाकाश (23) और दावणगेरे के राजमिस्त्री जमीर खान (23) को सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर संपर्क बनाए रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

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जांच में पता चला है कि इन युवकों ने देश के खिलाफ अन्य लोगों को संगठित करने और विघटनकारी गतिविधियां करने का प्रयास किया था। पुलिस ने बताया कि ये लोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तारियां की गईं।

केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिली पुष्ट सूचनाओं के आधार पर तुमकुरु शहर पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान स्थित मोस्ट वांटेड आतंकवादी राणा उमर आरोपियों का हैंडलर था। आरोपियों के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर क्षेत्र में सफलतापूर्वक एक संगठित नेटवर्क बना रहा था।

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 4 जून को मिली सूचना के आधार पर शुरू की गई थी। क्याथासंद्रा पुलिस ने अल्लाबख्श के मोबाइल फोन की जांच की। पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि वह कथित तौर पर इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तान स्थित राणा भाई नामक व्यक्ति से हिंदी में बातचीत कर रहा था।

जांचकर्ताओं ने बताया कि बातचीत में कथित तौर पर युवाओं को संगठित करने के प्रयास और देश में शांति भंग करने के उद्देश्य से विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम देने से संबंधित चर्चाएं शामिल थीं।

राणा वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शामिल है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, पाकिस्तान स्थित इस आतंकवादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के कई भोले-भाले युवाओं से संपर्क किया था और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक संगठन बनाने का प्रयास कर रहा था।

जांच के आधार पर, तुमकुरु टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि ज़मीर खान गिरफ्तारी से पहले फरार था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मात्र 20 दिनों में हुई बातचीत की प्रकृति को देखते हुए गिरफ्तारी से कई गंभीर सवाल उठते हैं। जांच में पता चला है कि आरोपियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रभावित किया जा रहा था, जहां आतंकवादी ने कथित तौर पर समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के बहाने सदस्यों को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास किया।

पुलिस ने आगे बताया कि आरोपियों को एक बड़ी साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से ब्रेनवाश किया गया था, जिसका अब खुलासा हो चुका है और जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए युवक साधारण थे और छोटे-मोटे काम करते थे। लगभग एक महीने पहले, वे कथित तौर पर इंस्टाग्राम के माध्यम से राणा के संपर्क में आए। बाद में, उन्होंने एक्स पर कई बार बातचीत की और अंततः एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए।

जांचकर्ताओं ने बताया कि शुरुआत में राणा ने इस्लाम और पैगंबर की शिक्षाओं के बारे में संदेश साझा किए, लेकिन बाद में अधिक भड़काऊ तरीके से समूह में एकता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे चर्चा को देश के खिलाफ प्रतिशोध के विचारों की ओर मोड़ दिया।

जांच में यह भी पता चला कि राणा ने पुणे में एक मौलवी की हत्या का जिक्र किया और बदला लेने की बात कही। उसने कथित तौर पर ऐसे कृत्यों के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की और जोर दिया कि समुदाय को एकजुट रहना चाहिए और किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस को यह भी संदेह है कि राणा के देश के कई हिस्सों में अनुयायी हैं और उसने गिरफ्तार युवकों को अपने व्यापक नेटवर्क से परिचित कराया था।

अधिकारियों ने कहा कि नेटवर्क के विस्तार और ऑनलाइन समन्वय की प्रकृति का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

--आईएएनएस

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