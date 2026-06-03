कर्नाटक में प्रशासनिक फेरबदल : एलके. अतीक बने मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार, कई आईएएस अधिकारियों के तबादले

बेंगलुरु, 3 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एलके अतीक को मुख्यमंत्री का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार के रूप में एलके अतीक को वेतन और अन्य भत्ते मुख्य सचिव के पद के बराबर मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर के चेयरमैन के पद पर भी अगले आदेश तक बनाए रखा गया है।
इसी के साथ राज्य सरकार ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों और नई नियुक्तियों की घोषणा भी की है।
आईएएस अधिकारी तुषार गिरी नाथ (बैच 1993), जो वर्तमान में शहरी विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे अंजुम परवेज की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही उन्हें शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
वहीं, आईएएस अधिकारी राजेंद्र चोलन पी (बैच 2008), जो अब तक उपमुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्हें मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। वे कावेरी बीबी की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे।
सरकार ने राजेंद्र चोलन पी. को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) का प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद गौरव गुप्ता को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक ढांचे में किए गए इन बदलावों को नई सरकार की कार्यशैली को और अधिक प्रभावी तथा मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।