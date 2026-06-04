कर्नाटक में मुफ्त योजनाओं की झड़ी भी कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला पाएगी : संजय निरुपम

मुंबई, 4 जून (आईएएनएस)। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 18 महीने बाद चुनाव होना है और लोग नए सीएम पद की शपथ ले रहे हैं।

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शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "कर्नाटक में लगभग 18 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री बने डीके शिवकुमार के फैसलों पर चुनावी प्रभाव साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद छात्रों के लिए मुफ्त बस पास की घोषणा की।"

निरुपम ने भविष्यवाणी की कि अगले 18 महीनों में कर्नाटक में ऐसी कई मुफ्त योजनाएं शुरू की जाएंगी, क्योंकि शिवकुमार ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हालांकि, संजय निरुपम ने स्पष्ट कहा, “मैं आज ही कह रहा हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आएगी।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सबसे लंबे कार्यकाल तक पीएम रहने के रिकॉर्ड पर निरुपम ने बधाई दी। उन्होंने कहा, “भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने लगातार 12 वर्षों तक पद संभाला था। अब तक किसी ने भी यह रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था।”

निरुपम ने आगे कहा, “यह गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू द्वारा स्थापित इस मील के पत्थर को तोड़ दिया है। यह उनकी दिन-रात की अथक मेहनत और जनता से सीधे जुड़ाव का परिणाम है। इसी वजह से जनता ने लगातार तीसरी बार उनके नेतृत्व वाली सरकार को चुना है।”

तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने और पार्टी में बढ़ते असंतोष पर संजय निरुपम ने कहा कि टीएमसी लगातार टूट रही है। एक-एक करके नेता ममता बनर्जी से दूर होते जा रहे हैं। निरुपम ने विशेष रूप से कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का जिक्र किया, जिन्हें ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में दूसरे नंबर का नेता माना जाता था।

उन्होंने बताया कि फिरहाद हकीम और अभिषेक बनर्जी के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा था। अब फिरहाद हकीम टीएमसी छोड़ रहे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ नई टीम तैयार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम टीएमसी के लगातार कमजोर होते संगठन और आंतरिक कलह को उजागर करता है।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम