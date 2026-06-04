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कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को लेकर भाजपा का तंज, जगदीश शेट्टार ने उठाए नेतृत्व और वित्तीय स्थिति पर सवाल

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Dainik Hawk·
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Jun 04, 2026, 09:11 AM
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को लेकर भाजपा का तंज, जगदीश शेट्टार ने उठाए नेतृत्व और वित्तीय स्थिति पर सवाल

हुबली, 4 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार के गठन के बाद भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डी.के. शिवकुमार अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा के अनुसार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन सरकार को सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे, यह बड़ा सवाल है।

मीडिया से बातचीत में शेट्टार ने कहा कि अभी मंत्रिमंडल गठन का केवल पहला चरण पूरा हुआ है। दूसरा विस्तार कब होगा और उसमें कितने मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कांग्रेस के कई विधायक दावेदार हैं, जिसके कारण पार्टी के भीतर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में मंत्रिपद को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा और असंतोष दोनों मौजूद हैं।

भाजपा सांसद ने कहा, "इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए डी.के. शिवकुमार के लिए सरकार को सुचारू रूप से चलाना आसान नहीं होगा।"

राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताते हुए शेट्टार ने कहा कि कर्नाटक की वित्तीय हालत बेहद गंभीर है और राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है।

वहीं, 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर शेट्टार ने उनकी जमकर सराहना की।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जबरदस्त प्रगति की है और दुनिया के सबसे मजबूत देशों में अपनी पहचान बनाई है। आर्थिक विकास के मामले में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।"

शेट्टार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण आज विश्वभर में भारत का सम्मान बढ़ा है और देश वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में पहुंचा है।

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने विकास, आर्थिक मजबूती और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

--आईएएनएस

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