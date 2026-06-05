कर्नाटक कांग्रेस संकट: नाराज मंत्री मुनियप्पा ने खाद्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने से इनकार किया

बेंगलुरु, 5 जून (आईएएनएस)। डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के लिए एक और झटका तब लगा, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री केएच. मुनियप्पा ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के आवंटन पर कड़ी नाराजगी जताई और घोषणा की कि वे इस मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभालेंगे।

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वरिष्ठ मंत्री ने पार्टी हाईकमान से अपील की है कि वे उनके साथ हुई नाइंसाफी को ठीक करने के लिए दखल दें।

यह कदम एक ऐसी ही घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने पोर्टफोलियो बंटवारे से नाराज होकर इस्तीफे का ऐलान किया था।

सूत्रों का कहना है कि मंत्री इस बात से नाराज हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे और पूर्व सीएम सिद्दारमैया के बेटे यतींद्र सिद्दारमैया को अहम पद दिए गए हैं।

शुक्रवार को बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली में मुनियप्पा ने कहा, "पार्टी हाईकमान को नेताओं की सीनियरिटी को समझना चाहिए और पोर्टफोलियो बंटवारे से जुड़ी दिक्कतों को ठीक करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि जब तक ऐसा नहीं होता, मैं मुझे सौंपे गए मंत्रालय का पदभार नहीं संभालूंगा।

यूपीए सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके मुनियप्पा ने कहा कि उन्हें प्रशासन का लंबा अनुभव है। पोर्टफोलियो का सही बंटवारा सुनिश्चित करना और ऐसे फैसले लेना, जिनसे नेताओं की सीनियरिटी और जनता का भरोसा बना रहे, हाईकमान की जिम्मेदारी है।

उन्होंने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सभी नेताओं को साथ लेकर चलने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। मुनियप्पा ने कहा कि वह एक मां की तरह हैं और उन्हें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि वह इस मुद्दे को सुलझाएंगे और ठीक करेंगे।

मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने यह मामला राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मौजूदा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के ध्यान में लाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नेतृत्व इस मुद्दे को सुलझा लेगा।

मुनियप्पा ने साफ किया कि वह किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो बंटवारे में हुई गलतियों को पार्टी हाईकमान को ठीक करना चाहिए।

रामलिंगा रेड्डी की नाराजगी के ठीक बाद उनकी यह सख्त प्रतिक्रिया आई है, जिससे कर्नाटक कैबिनेट में पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं और आंतरिक मतभेदों के बीच डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव बढ़ गया है।

सात बार सांसद रहे और देवनहल्ली से मौजूदा विधायक मुनियप्पा दलित समुदाय से आते हैं और उन्हें कर्नाटक कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माना जाता है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और लोगों के हित में काम करने के अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं।

इससे पहले वे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी