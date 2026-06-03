कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार को कांग्रेस नेताओं ने दी बधाई, अच्छे कार्य की उम्मीद जताई

बेंगलुरु, 3 जून (आईएएनएस)। डीके शिवकुमार के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के कांग्रेसी और विपक्षी नेताओं ने बधाई दी है। इसके साथ उम्मीद जताई है कि राज्य की जनता के लिए अच्छा काम करेंगे।

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अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव सौम्या रेड्डी ने नए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा, "हम सभी बहुत उत्साहित हैं और मैंने डी.के. सर को बचपन से देखा है। मैं उन्हें और हम सभी को बधाई देना चाहती हूं। कर्नाटक में सभी वरिष्ठ, कनिष्ठ और सिद्दारमैया सर के मार्गदर्शन में शानदार शासन होगा। हम इसे जारी रखेंगे और जनता के आशीर्वाद से हम 2028 में भी सत्ता में वापस आएंगे।"

कांग्रेस सांसद प्रियंका जारकीहोली ने कहा, "हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हमें सिद्दारमैया को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने तीन वर्षों तक सुशासन दिया है। हम उन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं और नए मुख्यमंत्री के साथ-साथ उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहेंगे। राज्य के लिए उनकी सभी नई नीतियों का हमें बेसब्री से इंतजार है।"

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा, "डीके शिवकुमार एक सक्षम नेता हैं। मैं उन्हें पिछले 40 वर्षों से जानता हूं। उनके नेतृत्व में कर्नाटक को सुशासन मिलेगा और राज्य प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। वे कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वे दो साल बाद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।"

हैदराबाद में कांग्रेस नेता वी. हनुमंत राव ने कहा, "काफी दिनों से पीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार को लेकर संघर्ष चल रहा था। आखिरकार, हाई कमांड ने सिद्दारमैया को हटाने का फैसला लिया है, क्योंकि उन्होंने हाई कमांड का कार्यभार स्वीकार कर लिया था। इसलिए, उन्हें सीडब्ल्यूसी कार्यकारी समिति में शामिल कर दिया गया है। अगले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हैं। निश्चित रूप से दोनों अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे। चुनाव पूर्व किए गए वादों के बावजूद वे जनता के हित में कल्याणकारी कार्यक्रम अवश्य चलाएंगे।"

नागपुर में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, "जब भी पार्टी को कर्नाटक में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, डीके शिवकुमार हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ने में मदद की है। वे अपने राज्य के बाहर भी एक जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही, उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में भी है, जो दूसरों के सुख-दुख में साथ देते हैं। शिवकुमार ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से कभी समझौता नहीं किया। वे हमेशा कहते रहे हैं, 'मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा।' वे इस बात पर अडिग रहे और आज, जो संघर्ष करता है, वही जीतता है। लोग अब उनके इस गुण को पहचानते हैं। मुझे खुशी है कि ऐसा जुझारू नेता आज कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन रहा है।"

भाजपा सांसद बृजेश चौटा ने कहा, "मैं नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि कांग्रेस अपनी रणनीति में सुधार करें और कर्नाटक के हित में काम करे। अपने आंतरिक कलह, समस्याओं और भ्रष्टाचार को कर्नाटक में जारी न रहने दें।"

पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, "कर्नाटक में जो हुआ, उससे पता चलता है कि वहां उस पार्टी का कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा था। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी, यह उनके खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस