कर्नाटक: डिप्टी सीएम ने विधायकों को चेताया, बोले- हाई कमान से मिलें, लेकिन जनता के सामने कोई भी गैर-जरूरी बयान न दें

बेंगलुरु, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्‍यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधायकों को चेतावनी दी कि वह हाई कमान से मिलें, लेकिन जनता के सामने कोई भी गैर-जरूरी बयान न दें।

डिप्‍टी सीएम डीके शिवकुमार ने राज्य के पार्टी विधायकों के दिल्ली आकर कांग्रेस हाई कमांड से मिलने को कुछ भी गलत नहीं बताते हुए कहा कि अनावश्यक सार्वजनिक बयान देने पर पार्टी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बेंगलुरु में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सभी विधायकों को पार्टी का अनुशासन बनाए रखना चाहिए। उन्हें पार्टी का सम्मान करना चाहिए। उन्हें मीडिया के सामने पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुख्यमंत्री इस मामले पर पहले ही बात कर चुके हैं। हर किसी का भविष्य पार्टी के साथ है, मीडिया के साथ नहीं है।"

वह 25 विधायकों के नई दिल्ली दौरे से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली जाने से पहले विधायकों ने उनसे सलाह ली थी तो उन्होंने कहा, "उनमें से कुछ ने ली थी। हाई कमान से मंत्री पद की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है।

उन्‍होंने कहा, "पहली और दूसरी बार के विधायक भी मंत्री बन सकते हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन यह सही समय नहीं है। चुनाव अभी भी चल रहे हैं। कुछ लोग तमिलनाडु गए हैं। पहले चुनाव हो जाने दें, उसके बाद हम इस बारे में सोच सकते हैं।"

डिप्‍टी सीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर कहा, "पार्टी ने मुझे तमिलनाडु जाने का निर्देश दिया था। मैं गया और वापस आ गया, और मुझे फिर से जाना है। मुझे इस बारे में पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट देनी थी। मैं उनसे मिला और अपनी रिपोर्ट सौंप दी।"

एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में सोमवार को दिल्ली के कर्नाटक भवन में कांग्रेस के करीब 25 विधायकों ने नाश्ते पर एक बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट में फेरबदल के मुद्दे पर चर्चा हुई और एक हस्ताक्षर अभियान के जरिए समर्थन जताया गया।

सूत्रों के मुताबिक, इस अनौपचारिक बैठक में कई विधायकों ने हिस्सा लिया और कैबिनेट में फेरबदल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए अब नए चेहरों को मौका देने की जरूरत है।

जानकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान विधायकों ने मंत्री पद और ज्‍यादा प्रतिनिधित्व की मांग के समर्थन में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर अभियान को पार्टी आलाकमान तक अपनी उम्मीदों को सामूहिक रूप से पहुंचाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

इस बीच, विराजपेट के विधायक और मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार एएस. पोनन्ना ने कहा कि वरिष्ठ विधायकों ने राज्य में कैबिनेट में फेरबदल की मांग की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मांग को किसी भी तरह से बगावत या पार्टी विरोधी गतिविधि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

पोनन्ना ने मडिकेरी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं, और इसी पृष्ठभूमि में, पार्टी के भीतर कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने की मांग लगातार बढ़ रही है।

--आईएएनएस

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